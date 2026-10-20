Đề xuất sửa đổi 7 luật về văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Luật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Luật trước Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, việc xây dựng, ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật thuộc các lĩnh vực này.

Dự thảo Luật gồm 8 điều, sửa đổi, bổ sung các quy định tại 7 luật chuyên ngành và quy định điều khoản thi hành. Các nội dung sửa đổi tập trung vào đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đổi mới phương thức quản lý.

Đối với Luật Thể dục, thể thao, dự thảo sửa đổi 5/77 điều; chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức các giải thi đấu vô địch, giải vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam.

Đối với Luật Du lịch, dự thảo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38/78 điều; phân cấp thẩm quyền công nhận điểm du lịch từ UBND cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; chuyển thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia liên tỉnh từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo đồng thời bãi bỏ một số thủ tục như cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành, cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch; bổ sung giá trị pháp lý của thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử, bãi bỏ quy định về quy hoạch du lịch và bổ sung quy định về ngân sách hằng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Đối với Luật Thư viện, dự thảo sửa đổi 4/52 điều, làm rõ vai trò thư viện cấp tỉnh là thư viện trung tâm; điều chỉnh nhiệm vụ của thư viện cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, phân cấp thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động thư viện cho UBND cấp tỉnh và cấp xã, góp phần chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường chiều 20/10

Trong lĩnh vực điện ảnh, dự thảo sửa đổi 8/50 điều, quy định cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước là chủ đầu tư dự án sản xuất phim để thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu; bổ sung cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Dự thảo cũng tăng cường trách nhiệm của các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời phân cấp cho UBND cấp tỉnh cấp phép tổ chức liên hoan phim, giải thưởng và cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài.

Đối với Luật Di sản văn hóa, dự thảo sửa đổi 9/95 điều; chuyển thẩm quyền quyết định cho phép lập hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ di sản khẩn cấp từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo cũng phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án bảo vệ di sản tư liệu UNESCO cho các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh; giao cơ quan chuyên môn cấp tỉnh xác nhận tình trạng xuống cấp đối với cụm di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch khảo cổ đối với hoạt động thăm dò, khai quật phục vụ nghiên cứu, bảo tồn.

Đối với Luật Quảng cáo, dự thảo sửa đổi 11/43 điều, trong đó bãi bỏ giấy phép riêng đối với kênh chương trình chuyên quảng cáo của cơ quan phát thanh, truyền hình và các quy định liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Đối với Luật Báo chí, dự thảo tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế xin chấp thuận sang thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Đề nghị bảo đảm nguồn lực thực hiện sau phân cấp

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng. Hồ sơ dự án Luật được đánh giá cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Ủy ban đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động rà soát và đưa ra khỏi dự thảo Luật 13 nội dung chính sách mới chưa được đánh giá tác động đầy đủ, như quy định về đại lý du lịch trực tuyến, bảo hiểm bắt buộc đối với khách du lịch quốc tế và các quy định liên quan đến công trình xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội thống nhất cao với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi phương thức quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Để bảo đảm tính khả thi khi Luật được triển khai, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ sau phân cấp; quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đồng thời ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.