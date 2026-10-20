Đề xuất sửa đổi 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 20/10, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Bố cục của dự thảo Luật được xây dựng theo hình thức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật, gồm 8 điều, trong đó các điều từ Điều 1 đến Điều 7 quy định nội dung sửa đổi, bổ sung đối với từng luật cụ thể; Điều 8 quy định về điều khoản thi hành.

Về những nội dung chủ yếu của dự án Luật, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, đối với Luật Thể dục, thể thao: Sửa đổi, bổ sung 5 trong tổng số 77 điều, trọng tâm là phân cấp, phân quyền; chuyển thẩm quyền thực hiện 2 nhiệm vụ từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Về Luật Du lịch: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38 trong tổng số 78 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: phân cấp đối với thẩm quyền công nhận, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp phép lữ hành và hoạt động hướng dẫn du lịch; bổ sung quy định về loại hình lưu trú mới, thẻ hướng dẫn viên điện tử, công nhận văn bằng nước ngoài để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay; bãi bỏ quy định về quy hoạch du lịch, bãi bỏ quy định về cấp ngân sách nhà nước hằng năm bổ sung cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về Luật Thư viện: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 trong tổng số 52 điều theo hướng hoàn thiện quy định về thư viện cấp tỉnh, cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động thư viện, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Về Luật Điện ảnh: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 8 trong tổng số 50 điều, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu và hỗ trợ kinh phí sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; tăng cường trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phim trên không gian mạng; phân cấp thẩm quyền cấp phép một số hoạt động điện ảnh có yếu tố nước ngoài; đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Về Luật Di sản văn hóa: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9 trong tổng số 95 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: phân cấp một số thẩm quyền liên quan hồ sơ di sản thuộc danh mục UNESCO từ Thủ tướng Chính phủ sang cho Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn giản hóa thủ tục và phân cấp một số thẩm quyền liên quan tu bổ, phục hồi di tích; tháo gỡ vướng mắc liên quan điều kiện thăm dò, khai quật khảo cổ phục vụ nghiên cứu, bảo tồn; sửa đổi điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phù hợp với pháp luật về xây dựng; đơn giản hóa quy định về kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

Về Luật Quảng cáo: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 11 trong tổng số 43 điều, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo trên báo nói, báo hình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về báo chí; hoàn thiện quy định về quảng cáo ngoài trời phù hợp với pháp luật về quy hoạch.

Đối với Luật Báo chí, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế “xin chấp thuận” sang cơ chế “thông báo” với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm thực hiện sau khi phân quyền, phân cấp

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành dự án Luật và cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, Ủy ban đồng tình với việc chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 35 theo hướng chỉ yêu cầu xác nhận xuống cấp đối với di tích phải lập quy hoạch nhưng chưa được lập. Có ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng, an ninh khi cho phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực biên giới, hải đảo và khu quân sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. (Ảnh: DUY LINH)

Với sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, Ủy ban đề nghị, đối với các chính sách mới chưa được thuyết minh, đánh giá tác động đầy đủ, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Du lịch nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với đề xuất phân cấp một số thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi hành Luật. Cụ thể, chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc cho Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả triển khai trên thực tế, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm thực hiện sau khi phân quyền, phân cấp để kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết; nghiên cứu, quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công các sự kiện nêu trên tại văn bản hướng dẫn thi hành.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, Ủy ban tán thành sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; giữ nguyên quy định về “chủ đầu tư dự án” tại khoản 3 và khoản 4 Điều 14; đồng tình với việc rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh và việc Nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ ngân sách để sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim, đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, xử lý phim vi phạm pháp luật.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, Ủy ban nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo về công cụ quản lý thay thế quy hoạch quảng cáo ngoài trời; tán thành việc thay thế cụm từ "báo nói, báo hình" bằng cụm từ "phát thanh, truyền hình", bảo đảm thống nhất với Luật Báo chí năm 2025.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, Ủy ban tán thành với việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí. Theo đó, cơ quan báo chí chỉ phải thông báo khi thay đổi một số nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nội dung về xuất bản phụ trương, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.