Đề xuất sửa đổi 6 luật liên quan đến lĩnh vực y tế

Chính phủ đề xuất sửa đổi 6 luật trong lĩnh vực y tế nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng minh bạch trong quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật trong lĩnh vực y tế, tập trung tháo gỡ vướng mắc, phân cấp, phân quyền và tăng cường quản lý giá thuốc, thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

Trình bày những điểm mới của dự án luật tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự án luật gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

So với hồ sơ trình trước đây, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của UBTVQH, rà soát phạm vi sửa đổi và bổ sung các quy định nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Tăng cường quản lý, minh bạch giá thuốc và thiết bị y tế

Một trong những nội dung mới đáng chú ý là đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về thiết bị y tế. Theo đó, dự thảo bổ sung các nguyên tắc quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; tăng cường công khai thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh theo lộ trình.

Dự thảo cũng đề xuất liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế; áp dụng các biện pháp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

Các cơ sở kinh doanh phải công khai giá niêm yết, cập nhật khi có thay đổi trên hệ thống quản lý dữ liệu về thiết bị y tế; thực hiện kê khai giá, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế. Trường hợp giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định, doanh nghiệp không phải thực hiện kê khai lại.

Đối với Luật Dược, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, các phương pháp định giá bán buôn thuốc dự kiến và việc liên thông, chia sẻ dữ liệu. Những nội dung này nhằm tăng cường quản lý giá thuốc, đồng thời đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin trong hoạt động kinh doanh dược.

Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ trẻ em, điều chỉnh quy định về người khuyết tật

Về Luật Trẻ em, dự thảo được chỉnh lý theo hướng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong theo dõi, đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế; tiếp tục giao Bộ Y tế chủ trì giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền trẻ em.

Dự thảo đồng thời bổ sung trách nhiệm chủ trì của Bộ Công an trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tiếp tục quy định trách nhiệm của Trung ương Đoàn TNCSHCM, Trung ương Hội Liên hiệp PNVN và bổ sung trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ quan soạn thảo đã bỏ các quy định mang tính tiền kiểm, đồng thời giữ cơ chế quản lý nhằm bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý.

Với Luật Người khuyết tật, dự thảo giao Chính phủ quy định cụ thể thành phần, hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và trình tự, thủ tục xác định mức độ khuyết tật, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Làm rõ thẩm quyền cấp phép hành nghề, quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo làm rõ thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh trong cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề theo phạm vi quản lý. Quy định về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm tính minh bạch và việc xem xét, thẩm định đối với vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, cần rà soát kỹ thời điểm có hiệu lực, các quy định chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, các nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành, nhất là những nhiệm vụ mới, các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu và quản lý chuyên ngành. Không để phát sinh khoảng trống pháp lý, gián đoạn hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.