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Theo thông tin từ Bộ Y tế, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Dự án Luật gồm 8 điều, tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn và điều chỉnh thẩm quyền quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công khai giá thuốc sớm hơn, kiểm soát khâu trung gian

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất sửa đổi quy định về quản lý giá thuốc, hướng tới hạn chế tình trạng mua bán qua nhiều khâu trung gian làm tăng giá bất hợp lý.

Theo đó, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi thuốc đã được sản xuất hoặc nhập khẩu và trước khi bán lô thuốc đầu tiên. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng thuốc chưa có trên thị trường nhưng doanh nghiệp đã công bố giá, tạo ra thông tin giá không phản ánh hàng hóa thực tế.

Dự thảo cũng đề xuất Bộ Y tế công khai giá bán buôn thuốc dự kiến ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ, thay vì sau 7 ngày như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ ban hành phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến. Doanh nghiệp tiếp tục được tự quyết định giá theo quy định pháp luật nhưng phải căn cứ vào các yếu tố hình thành giá và có trách nhiệm giải trình về chi phí.

Đặc biệt, dự án Luật bổ sung cơ sở pháp lý để đầu tư hạ tầng số, liên thông dữ liệu dược, qua đó tăng khả năng giám sát giao dịch mua bán thuốc giữa các doanh nghiệp.

Hệ thống dữ liệu cũng hướng tới việc cung cấp thông tin về điểm bán và giá thuốc tại từng cơ sở, giúp người dân có thêm căn cứ so sánh, lựa chọn nơi mua.

Đối với thiết bị y tế, dự thảo đề xuất chuyển từ quản lý từng công đoạn riêng lẻ sang quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành đến sử dụng, thu hồi và hủy bỏ.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tăng trách nhiệm truy xuất nguồn gốc, công khai thông tin phân phối, kê khai và cập nhật giá đối với thiết bị thuộc diện quản lý. Việc liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế được đề xuất triển khai chậm nhất từ ngày 1/12/2028.

Công khai chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi BHYT

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, dự án Luật đề xuất đơn giản hóa thủ tục định giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không theo yêu cầu, áp dụng chung theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan Trung ương, thay vì phê duyệt giá riêng cho từng cơ sở.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quyết định giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương, nhưng không vượt quá mức giá tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Bộ Y tế nhấn mạnh, việc điều chỉnh thẩm quyền và phương thức định giá không làm thay đổi ngay mức giá đang áp dụng. Các mức giá đã được phê duyệt tiếp tục có hiệu lực cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành giá mới.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, cơ sở y tế công lập tiếp tục được quyết định giá nhưng phải kê khai, niêm yết và công khai thông tin để người bệnh biết trước chi phí, tự nguyện lựa chọn dịch vụ.

Người có thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi hưởng, theo mức hưởng và điều kiện thanh toán quy định. Người bệnh tự chi trả phần chênh lệch và phải được cơ sở y tế thông báo trước về khoản tiền này.

Dự án Luật cũng đề xuất mở rộng quyền lợi thanh toán tiền giường lưu đối với người tham gia bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập đủ điều kiện bố trí giường lưu, nhằm bảo đảm quyền lợi thống nhất cho người bệnh.

Một nội dung khác là đổi mới cơ chế cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh theo năng lực chuyên môn, thay vì giới hạn trong những hình thức tổ chức cố định. Đề xuất này hướng tới tạo điều kiện phát triển các cơ sở y tế, đặc biệt là khu vực tư nhân.

Trong lĩnh vực dược, dự thảo cũng đơn giản hóa hồ sơ cấp phép đối với sinh phẩm điều trị các bệnh như ung thư, viêm gan virus mạn tính, bệnh máu khó đông và bệnh tự miễn. Những giấy tờ đã có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ không phải nộp lại.

Đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em và chăm sóc người khuyết tật, dự án Luật đề xuất cắt giảm một số điều kiện, thủ tục kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn chuyên môn. Những cơ sở vi phạm có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.

Theo Bộ Y tế, các nội dung sửa đổi nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch trong quản lý, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người dân.