Đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp vốn gần 3,5 tỷ USD. Ảnh minh họa: Bnews/vnanet.vn

Bộ Công Thương đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp ±800 kV, dài khoảng 1.050 km, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Hồng. Dự án có công suất truyền tải dự kiến 6.000-8.000 MW, với tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 3,5 tỷ USD.

Đề xuất này được đưa ra trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đang được lấy ý kiến. Nếu được triển khai, đây có thể là tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc.

Theo phương án dự kiến, trạm đầu tuyến đặt tại khu vực Nam Trung Bộ sẽ tiếp nhận nguồn điện từ Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ thông qua lưới điện 500 kV. Tại đây, điện được chuyển đổi từ dòng xoay chiều sang dòng một chiều để truyền tải ra phía Bắc. Khi đến trạm nhận, điện tiếp tục được chuyển đổi trở lại thành dòng xoay chiều để hòa vào hệ thống lưới điện miền Bắc.

Hiện nay, truyền tải điện Bắc - Nam chủ yếu dựa vào 4 mạch đường dây xoay chiều 500 kV. Trong đó, hai mạch đầu tiên lần lượt được đưa vào vận hành năm 1994 và 2005; mạch 3 đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối, gồm hai mạch kép, hoàn thành và đóng điện trong năm 2024.

Theo ước tính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), trong những ngày cao điểm nắng nóng, 4 mạch đường dây này có thể cung cấp gần 20% sản lượng điện cho miền Bắc.

So với công nghệ truyền tải xoay chiều đang được sử dụng, công nghệ truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) cho phép chuyển đổi điện từ lưới 500 kV sang dòng một chiều tại trạm đầu tuyến, truyền tải đi xa và chuyển đổi trở lại thành dòng xoay chiều tại trạm nhận. Công nghệ này cũng cho phép điều chỉnh trực tiếp công suất truyền tải trên đường dây.

Theo so sánh sơ bộ của Viện Năng lượng, phương án truyền tải điện một chiều ±800 kV có vốn đầu tư khoảng 3,47 tỷ USD, chi phí quy đổi về hiện tại khoảng 3,6 tỷ USD.

Hai chỉ tiêu này đều thấp nhất trong số các phương án được xem xét, gồm một phương án truyền tải điện một chiều sử dụng công nghệ khác và hai phương án đường dây xoay chiều 765 kV, 1.000 kV.

Do thời gian chuẩn bị và xây dựng công trình có thể kéo dài 7-10 năm, Viện Năng lượng kiến nghị sớm nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư tuyến truyền tải này.

Nhu cầu truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc được dự báo tăng trong những năm tới, trong bối cảnh Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ tiếp tục là hai trung tâm tiêu thụ điện lớn nhất cả nước.

Theo tính toán của Viện Năng lượng, sản lượng điện truyền từ miền Trung ra miền Bắc có thể tăng từ 32,8 tỷ kWh năm 2027 lên 47,4 tỷ kWh năm 2030. Trong giai đoạn này, lưới điện 500 kV sẽ đảm nhận toàn bộ phần sản lượng truyền tải tăng thêm.

Để đáp ứng nhu cầu, đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tính toán bổ sung hai trục truyền tải 500 kV, gồm tuyến Vũng Áng - Hòa Bình - Tây Hà Nội và tuyến kết nối Quỳnh Lưu, Quỳnh Lập, Nghi Sơn với Hưng Yên.

Sau năm 2030, nhu cầu truyền tải điện ra miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng. Đến năm 2035, sản lượng điện từ miền Trung đưa ra Đồng bằng sông Hồng có thể đạt 90,5 tỷ kWh. Trong đó, trục truyền tải xoay chiều 500 kV từ Bắc Trung Bộ dự kiến đảm nhận khoảng 45,5 tỷ kWh, còn hành lang truyền tải điện một chiều siêu cao áp mới sẽ đảm nhận khoảng 45 tỷ kWh.