Đề xuất sớm áp dụng giá điện 5 bậc, đa số gia đình sẽ giảm tiền điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trong đó đề xuất sớm áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thay cho 6 bậc hiện hành.

Theo hồ sơ dự thảo, Quyết định 14/2025/QĐ-TTg đã quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới từ tháng 5/2025. Tuy nhiên, việc áp dụng trên thực tế phải chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Bộ Công Thương cho biết từ khi quyết định này được ban hành đến nay, giá bán lẻ điện bình quân chưa được điều chỉnh. Do đó, cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc cùng một số chính sách giá điện mới vẫn chưa được triển khai.

Để tháo gỡ vướng mắc, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ quy định chuyển tiếp tại Điều 6 và sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg.

Theo phương án này, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì phải chờ đến lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo.

Hộ sử dụng dưới 777 kWh/tháng được giảm tiền điện

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, cơ cấu biểu giá mới có mức giá đối với lượng điện tiêu thụ từ 401 đến 700 kWh và trên 701 kWh cao hơn so với cơ cấu hiện hành.

Tuy nhiên, do cách tính lũy tiến theo từng bậc, tác động đến tổng hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình sẽ khác nhau tùy lượng điện sử dụng.

Cụ thể, theo tính toán sơ bộ, các hộ sử dụng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sẽ được giảm tiền điện so với hiện hành.

Nhóm khách hàng này hiện chiếm khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt. Trong đó, mức giảm tiền điện lớn nhất thuộc về các hộ sử dụng khoảng 400 kWh/tháng.

Đối với khách hàng sử dụng 778 kWh/tháng, số tiền điện phải trả theo biểu giá mới được tính toán bằng với hiện hành.

Ngược lại, các hộ tiêu thụ điện ở mức cao hơn sẽ phải trả thêm tiền điện.

Đơn cử, với khách hàng sử dụng 1.182 kWh/tháng, tương đương mức tiêu thụ bình quân của nhóm khách hàng dùng trên 700 kWh/tháng, tiền điện dự kiến tăng gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Như vậy, việc chuyển sang biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc sẽ tạo ra sự phân hóa về chi phí giữa các nhóm khách hàng. Phần lớn hộ gia đình được hưởng lợi, trong khi các hộ sử dụng lượng điện lớn phải trả thêm tiền.

Dù vậy, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc áp dụng cơ cấu biểu giá mới không đồng nghĩa với một lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Theo hồ sơ dự thảo, giá bán lẻ điện bình quân vẫn được giữ nguyên ở mức 2.204,0655 đồng/kWh, theo Quyết định 599/QĐ-EVN ngày 7/5/2025.

Để triển khai cơ cấu mới, Bộ Công Thương sẽ phải ban hành quyết định quy định giá bán điện cụ thể cho các nhóm khách hàng, thay thế Quyết định 1279/QĐ-BCT hiện hành.

Giá điện khách sạn và trạm sạc xe điện cũng thay đổi

Không chỉ tác động đến khách hàng sinh hoạt, việc áp dụng sớm cơ cấu biểu giá mới còn ảnh hưởng đến các cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị kinh doanh trạm sạc xe điện và khách hàng sản xuất.

Theo Bộ Công Thương, Quyết định 14/2025/QĐ-TTg đã quy định cơ cấu giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch tương đương nhóm khách hàng sản xuất, thay vì áp dụng giá điện kinh doanh như trước đây.

Đối với trạm sạc xe điện, quyết định này cũng thiết kế biểu giá riêng, có mức giá cao hơn nhóm sản xuất nhưng thấp hơn nhóm kinh doanh thông thường.

Tuy nhiên, do cơ cấu biểu giá mới chưa được triển khai, các chính sách này cũng chưa được áp dụng trên thực tế.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Công Thương đã nhận được kiến nghị từ nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan liên quan về việc sớm áp dụng các chính sách giá điện mới.

Đáng chú ý, các ý kiến góp ý có sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, CTCP Vinpearl, Tập đoàn Mường Thanh và CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green.

Theo hồ sơ, một số doanh nghiệp lo ngại việc thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường có thể làm tăng chi phí vận hành.

Bộ Công Thương đánh giá nếu chỉ áp dụng khung giờ mới, chi phí tiền điện của các cơ sở lưu trú du lịch có thể tăng dưới 6%, còn khách hàng kinh doanh dịch vụ sạc xe điện tăng gần 3%.

Tuy nhiên, khi đồng thời áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, chi phí tiền điện của cả hai nhóm khách hàng này được dự báo giảm so với hiện nay.

Đối với nhóm sản xuất sắt, thép, việc thay đổi khung giờ có thể khiến chi phí điện tăng bình quân dưới 9%. Trong khi đó, các cơ sở trồng thanh long có thể chịu mức tăng dưới 6%.

Bộ Công Thương cho rằng các doanh nghiệp có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất và thời gian sử dụng điện để hạn chế tác động từ khung giờ cao điểm mới.