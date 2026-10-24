Đề xuất sớm áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc

Thiết kế lại từ 6 bậc xuống 5 bậc

Theo dự thảo Tờ trình, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg (Quyết định số 14) nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai cơ cấu biểu giá điện mới.

Theo Quyết định số 14, biểu giá điện sinh hoạt được thiết kế lại từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh khoảng cách tiêu thụ giữa các bậc. Tuy nhiên, dù có hiệu lực từ tháng 5/2025, cơ cấu biểu giá mới đến nay vẫn chưa được áp dụng do quy định chuyển tiếp yêu cầu duy trì cơ cấu giá hiện hành cho đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo. Trong khi đó, từ giữa năm 2025 đến nay, giá điện chưa được điều chỉnh.

Hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn áp dụng theo 6 bậc lũy tiến, với mức thấp nhất 1.984 đồng/kWh và cao nhất 3.460 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Bộ Công Thương đề xuất bỏ quy định chuyển tiếp và điều kiện áp dụng cơ cấu biểu giá mới gắn với kỳ điều chỉnh giá điện bình quân. Theo đó, khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, cơ quan quản lý sẽ ban hành giá bán lẻ điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng theo cơ cấu mới. Như vậy, biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới có thể được triển khai ngay sau khi quyết định sửa đổi được ban hành, không phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương khẳng định, việc áp dụng cơ cấu biểu giá mới không đồng nghĩa với một đợt tăng giá điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân vẫn được giữ nguyên ở 2.204,0655 đồng/kWh. Thay đổi chủ yếu nằm ở cách phân chia các bậc tiêu thụ điện sinh hoạt và khung giờ áp dụng đối với các nhóm khách hàng liên quan.

Theo kết quả đánh giá tác động của Bộ Công Thương, khoảng 94% số hộ sử dụng điện sinh hoạt, có mức tiêu thụ từ 777kWh/tháng trở xuống sẽ được giảm hoặc giữ nguyên tiền điện so với hiện hành. Nhóm này chiếm khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt. Trong đó, các hộ tiêu thụ khoảng 400kWh/tháng được đánh giá là nhóm có mức giảm tiền điện lớn nhất.

Đối với các hộ sử dụng khoảng 778kWh/tháng, tiền điện dự kiến tương đương mức hiện hành. Chỉ những hộ tiêu thụ trên mức này mới phải trả thêm tiền điện. Chẳng hạn, nhóm hộ có mức sử dụng bình quân khoảng 1.182kWh/tháng có thể tăng chi phí điện gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Đánh giá tác động đối với khách hàng

Bên cạnh việc điều chỉnh việc thay đổi cơ cấu giá điện sinh hoạt, Bộ Công Thương cũng đánh giá tác động của việc thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với một số nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh.

Bảng so sánh biểu giá cơ cấu bán lẻ điện sinh hoạt. (Ảnh: PV)

Theo đó, đối với khách hàng sản xuất sắt, thép, tiền điện dự kiến tăng bình quân dưới 9%. Tuy nhiên, do chi phí điện chiếm dưới 10% giá thành thép, Bộ Công Thương sơ bộ nhận định tác động đến giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh không lớn. Với khách hàng sản xuất nông nghiệp, tiền điện dự kiến tăng bình quân dưới 6%. Mức tăng này có thể được hạn chế nếu các cơ sở điều chỉnh thời gian vận hành từ khung 19h - 5h sang 20h - 6h ngày hôm sau, qua đó tận dụng đầy đủ 6 giờ thấp điểm.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng sạc xe điện, nếu chỉ thay đổi khung giờ sử dụng điện, chi phí điện dự kiến tăng lần lượt dưới 6% và gần 3%. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, nếu đồng thời áp dụng cơ cấu biểu giá mới theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, chi phí điện của hai nhóm khách hàng này sẽ giảm so với hiện nay. Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng giá điện bằng giá sản xuất, còn hoạt động sạc xe điện áp dụng mức giá nằm giữa giá sản xuất và giá kinh doanh.

Bộ Công Thương đánh giá, việc áp dụng cơ cấu biểu giá điện mới dự kiến giúp phần lớn hộ sử dụng điện sinh hoạt giảm hoặc giữ nguyên tiền điện, trong khi tác động đến các nhóm sản xuất sắt, thép và nông nghiệp ở mức hạn chế. Việc triển khai đồng thời cơ cấu biểu giá và khung giờ sử dụng điện mới cũng được kỳ vọng góp phần giảm chi phí cho các cơ sở lưu trú du lịch và hoạt động sạc xe điện.