Đề xuất siết trách nhiệm an toàn công trình quảng cáo, bảo đảm quyền lợi hướng dẫn viên

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 10/11, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung. Ảnh: QH

Số hóa, đơn giản thủ tục quảng cáo

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn TP.HCM) đánh giá dự thảo Luật đã bước đầu tháo gỡ được những vướng mắc pháp lý về quy hoạch, đồng thời chỉnh lý thủ tục theo hướng giữ lại các trình tự, thời hạn cần thiết. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của việc sửa luật là tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo phát triển, nhưng phải đặt sự an toàn, mỹ quan đô thị và quyền lợi người dân lên hàng đầu.

Về thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, đại biểu Trung đề nghị thiết kế theo hướng nộp hồ sơ điện tử tại một đầu mối duy nhất. Cơ quan tiếp nhận sẽ tự động lấy ý kiến liên ngành và khai thác dữ liệu từ các hệ thống của Nhà nước, không yêu cầu doanh nghiệp phải tự đi xin hoặc nộp lại giấy tờ đã có. Trong trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan quản lý bắt buộc phải nêu rõ căn cứ và lý do.

Bên cạnh đó, hồ sơ cấp phép phải có sự đồng ý hợp pháp của chủ sở hữu công trình hoặc đất đai; thể hiện rõ vị trí, kích thước, phương án liên kết và khoảng cách an toàn với các công trình lân cận.

Đặc biệt, đối với các loại màn hình lớn, bảng quảng cáo độc lập đặt tại khu dân cư, gần di tích, trường học, bệnh viện, nút giao thông quan trọng... cơ quan chức năng cần thông tin công khai cho người dân chịu tác động trực tiếp và có cơ chế tiếp nhận ý kiến phản hồi.

“Đây không phải là trao quyền phủ quyết cho từng hộ dân, mà là cách để cơ quan cấp phép xem xét thấu đáo các phản ánh có căn cứ về tình trạng che chắn, ánh sáng, tiếng ồn, an toàn và mỹ quan đô thị”, đại biểu Nguyễn Vũ Trung nhấn mạnh.

Ông Trung cũng đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm của các bên từ khâu khảo sát, thiết kế, lắp đặt đến bảo trì và tháo dỡ. Chủ sở hữu công trình phải kịp thời khắc phục nguy cơ mất an toàn và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra sự cố đổ sập, chập điện gây tai nạn.

Riêng với màn hình quảng cáo điện tử, cần quy định giới hạn độ sáng, hiệu ứng nhấp nháy và thời gian hoạt động ban đêm để tránh gây chói mắt, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân. Các loại băng-rôn, vật liệu quảng cáo cũng phải được thu gom, tháo dỡ ngay khi hết hạn để bảo vệ môi trường.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân. Ảnh: QH

Bất cập tiêu chí thẩm định khu du lịch

Góp ý vào các nội dung sửa đổi Luật Du lịch, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn Lạng Sơn) chỉ ra điểm bất cập trong quy định thẩm định khu du lịch. Hiện dự thảo quy định: Khu du lịch thuộc một xã thì do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định; nhưng nếu nằm trên địa bàn từ hai xã trở lên, UBND cấp tỉnh phải lập hội đồng.

Đại biểu Ân đề nghị ban soạn thảo cân nhắc việc lấy ranh giới hành chính cấp xã làm tiêu chí duy nhất để định đoạt hình thức thẩm định. Ông lập luận: “Một khu du lịch dù chỉ nằm gọn trong một xã nhưng vẫn có thể có quy mô rất lớn, tác động trực tiếp đến rừng, di sản, môi trường và cần sự tham gia của nhiều chủ thể quản lý. Ngược lại, một khu du lịch trải dài qua hai xã chưa chắc đã phức tạp hơn”.

Từ đó, đại biểu kiến nghị giao cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh làm đầu mối thẩm định chung. Việc có thành lập hội đồng liên ngành hay không phải căn cứ vào tính chất, quy mô và yêu cầu phối hợp chuyên ngành của từng dự án do UBND cấp tỉnh quyết định. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm chất lượng thẩm định thực chất, vừa tránh "đẻ" thêm hội đồng và thủ tục hành chính không cần thiết.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc. Ảnh: QH

Gỡ vướng hành nghề hướng dẫn viên du lịch

Cũng quan tâm đến lĩnh vực du lịch, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (Đoàn TP.HCM) đề xuất sửa đổi luật theo hướng bảo vệ quyền lợi của người lao động. Theo bà, cần phân định rạch ròi giữa quan hệ lao động hợp đồng và dịch vụ hướng dẫn độc lập, nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tên gọi “hợp đồng hướng dẫn” để lách luật, né tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động.

Về công tác cấp thẻ hướng dẫn viên, đại biểu Trúc cho rằng cần công nhận kết quả đào tạo dựa trên văn bằng, phụ lục văn bằng hợp lệ đã được xác thực, tránh tình trạng buộc những người đã học đúng chuyên ngành phải đi học lại từ đầu. Việc tham gia các hội nghề nghiệp cũng phải tuân thủ nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện.

Đề cập đến bài toán an sinh xã hội, đại biểu kiến nghị luật cần xác định rõ quan hệ lao động dựa trên bản chất công việc thực tế, qua đó ràng buộc trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Đối với nhóm hướng dẫn viên tự do (không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc), Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và sớm nghiên cứu cơ chế bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp trong thời gian dẫn đoàn.