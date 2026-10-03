Đề xuất siết quản lý giá thuốc, thiết bị y tế từ đầu vào
Trước tình trạng giá một số thuốc, thiết bị y tế được nâng lên trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Bộ Y tế cho biết sẽ tăng cường quản lý theo toàn bộ vòng đời sản phẩm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giá và nghiên cứu mở rộng mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số thiết bị đặc thù. Đây là thông tin tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10.
Nguồn: TTXVN
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/de-xuat-siet-quan-ly-gia-thuoc-thiet-bi-y-te-tu-dau-vao-475510.media