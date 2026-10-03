Đề xuất siết quản lý giá thuốc, thiết bị y tế từ đầu vào

Sau một quãng thời gian tập trung vào công việc, một kỳ nghỉ không còn đơn thuần được đo bằng số địa danh du khách đã đi qua, những bức ảnh mang về hay vài ngày nghỉ ngơi. Sức khỏe đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong giá trị của mỗi chuyến đi. Du khách muốn được thư giãn, phục hồi năng lượng, cải thiện thể chất, cân bằng tinh thần và duy trì một lối sống lành mạnh ngay cả khi hành trình đã kết thúc.