Đề xuất siết điều kiện thử nghiệm Sandbox trong lĩnh vực chứng khoán

Quốc hội Khóa XVI

Góp ý về cơ chế này tại Điều 6a của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Minh Đức - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc thiết kế Sandbox là cần thiết, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần tiếp tục cụ thể hóa các điều kiện và giới hạn để bảo đảm an toàn trong quá trình thử nghiệm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức phát biểu (ảnh QH).

Về phạm vi áp dụng, đại biểu đề nghị làm rõ hơn các định hướng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Trong đó, có thể xác định cụ thể các công nghệ nền tảng như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data); các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới như giao dịch chứng khoán phân đoạn, hệ thống tư vấn đầu tư tự động, các hình thức mã hóa tài chính; đồng thời làm rõ các mô hình thị trường chứng khoán phi tập trung hoặc bán tập trung.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Minh Đức đề nghị bổ sung yêu cầu bắt buộc tuân thủ pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh dữ liệu, đồng thời tích hợp với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Các đại biểu tham dự hội nghị (ảnh QH).

Theo đại biểu, nếu thiếu các yêu cầu này, cơ chế thử nghiệm có thể phát sinh rủi ro đối với hệ thống. Hệ thống giao dịch không được bảo mật đầy đủ có nguy cơ bị tấn công, gây ảnh hưởng đến hoạt động thị trường và dữ liệu nhà đầu tư; trong khi việc thiếu định danh có thể bị lợi dụng để rửa tiền, thao túng thị trường.

Về điều kiện tham gia thử nghiệm, đại biểu Nguyễn Minh Đức đề nghị luật hóa các yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với tổ chức đăng ký. Doanh nghiệp cần chứng minh năng lực tài chính, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin, đồng thời trình cơ quan có thẩm quyền phương án quản trị rủi ro hệ thống và kế hoạch xử lý tình huống khẩn cấp trước khi được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm.

Các đại biểu tại hội nghị (ảnh QH).

Đối với chế định miễn trừ trách nhiệm, đại biểu nhấn mạnh cần xác định rõ ranh giới. Theo đó, miễn trừ chỉ áp dụng đối với những thiệt hại khách quan phát sinh từ các rủi ro công nghệ chưa thể lường trước, trong phạm vi thời gian thử nghiệm được cấp phép. Không áp dụng miễn trừ đối với hành vi cố ý vi phạm pháp luật, lợi dụng Sandbox để lừa đảo, trục lợi, thao túng thị trường hoặc cố ý vượt quá quy mô, đối tượng được cấp phép.

Cũng góp ý về cơ chế Sandbox, đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) cho rằng dự thảo hiện chủ yếu quy định các nguyên tắc chung về phạm vi, đối tượng, không gian, thời gian và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Sùng A Lềnh phát biểu (ảnh QH).

Đại biểu đề nghị tiếp tục luật hóa các nguyên tắc, điều kiện và giới hạn cơ bản, nhất là kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và phương án xử lý khi phát sinh rủi ro.

Theo đại biểu Sùng A Lềnh, cách thiết kế này vừa bảo đảm tính ổn định của luật, vừa tạo dư địa để Chính phủ và Bộ Tài chính điều chỉnh các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ khi công nghệ thay đổi; đồng thời tránh giao quá rộng cho văn bản dưới luật đối với những nội dung làm phát sinh quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.