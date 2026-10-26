Đề xuất siết chặt quy định ghi nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
Bộ Y tế đề xuất bổ sung nhiều yêu cầu mới về nội dung, hình thức và việc áp dụng nhãn điện tử nhằm minh bạch thông tin, xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và bảo đảm an toàn cho người dân cùng môi trường.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng hóa chất, quản lý chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế.
Việc này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Y tế và làm căn cứ để áp dụng các phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế.
Một trong những điểm đáng lưu ý của dự thảo Thông tư là nội dung quy định về ghi nhãn. Chi tiết xem dưới đây
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/de-xuat-siet-chat-quy-dinh-ghi-nhan-hoa-chat-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-post673357.antd