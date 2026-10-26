Đề xuất siết chặt quy định ghi nhãn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng hóa chất, quản lý chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế.

Việc này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Y tế và làm căn cứ để áp dụng các phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế.

Một trong những điểm đáng lưu ý của dự thảo Thông tư là nội dung quy định về ghi nhãn. Chi tiết xem dưới đây

Những đề xuất đáng lưu ý về quy định về ghi nhãn