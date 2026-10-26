Đề xuất sắp xếp, tổ chức 3 giải thưởng văn học nghệ thuật và báo chí tỉnh Cà Mau

Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, chủ trì cuộc họp, ghi nhận các ý kiến trao đổi của đại biểu.

Sau hợp nhất, tỉnh Cà Mau hiện có 2 giải thưởng lĩnh vực văn học nghệ thuật và 5 giải lĩnh vực báo chí.

Nhằm bảo đảm tính thống nhất và phù hợp thực tế, phương án được đưa ra thảo luận tại cuộc họp là sắp xếp, hợp nhất 7 giải thưởng thành 3 giải thưởng.

Cụ thể, ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, đề xuất hợp nhất Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cao Văn Lầu và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển thành Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cao Văn Lầu, tổ chức xét tặng định kỳ 5 năm/lần.

Ở lĩnh vực báo chí, 5 giải thưởng hiện có sắp xếp thành 2 giải thưởng gồm: Giải thưởng Báo chí Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, tổ chức xét tặng định kỳ 5 năm/lần; Giải thưởng Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc trong năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, thống nhất với phương án đề xuất.

Việc sắp xếp lại các giải thưởng nhằm thống nhất hoạt động xét tặng sau hợp nhất tỉnh; đồng thời tiếp tục phát huy giá trị, truyền thống của những giải thưởng đã được tổ chức trước đây. Qua đó, tạo động lực khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thống nhất với phương án đề xuất, đồng chí Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, tin tưởng các giải thưởng sẽ tạo động lực cho đội ngũ người làm báo đầu tư, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

Tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận các ý kiến trao đổi, sẽ tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện phương án, tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức các giải thưởng văn học nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.