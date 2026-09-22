Đề xuất sắp xếp, giảm đầu mối ban quản lý rừng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang quản lý 14 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 11 đơn vị thuộc Sở và 3 đơn vị thuộc các chi cục, trên các lĩnh vực đất đai, nước sạch, quan trắc, cảng cá, thuỷ lợi, khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng và đê điều. Trong đó, 5 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 1 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 8 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, 5 ban quản lý rừng hiện đang quản lý gần 62.400 ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị giữ ổn định 5 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, cùng với Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và Trung tâm Khuyến nông. Khi Trung ương hoàn thiện hệ thống thể chế, Sở sẽ tiếp tục tham mưu phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, Sở đề xuất hợp nhất 5 ban quản lý rừng thành 2 ban, đồng thời tổ chức lại Hạt Quản lý đê điều biển Đông và biển Tây thành Hạt Quản lý đê điều trực thuộc Chi cục Thuỷ lợi.

Đồng chí Huỳnh Thanh Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi Triệu Thanh Liêm phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, phương án sắp xếp phải tập trung tinh gọn đầu mối, nhưng kiên quyết phải bảo đảm lực lượng bám sát địa bàn.

Cụ thể, 5 ban quản lý rừng được tổ chức lại thành 2 ban (giảm 3 đầu mối), phân định rõ khu vực phụ trách gồm khu vực biển Đông và khu vực biển Tây. Hai đơn vị Hạt Quản lý đê điều hợp nhất thành một, đồng thời duy trì 2 trạm tại biển Đông và biển Tây để kịp thời xử lý các sự cố và làm tốt công tác phòng, chống thiên tai.

Đối với 5 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, tiếp tục duy trì sự ổn định, đồng thời đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong và nâng cao mức độ tự chủ tài chính.

Đối với Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi, trước mắt giữ ổn định và khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển đổi mô hình hoạt động.

Trung tâm Khuyến nông tiếp tục củng cố tổ chức, rà soát lại vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hỗ trợ cấp xã và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, phương án sắp xếp phải tập trung tinh gọn đầu mối gắn với bảo đảm lực lượng bám sát địa bàn.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án đúng tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp trên đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Các đơn vị sắp xếp cần chủ động triển khai công tác chuẩn bị bàn giao, bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn không bị gián đoạn.

Việc sắp xếp phải được thực hiện đồng bộ, đúng quy định, đúng tiến độ, định kỳ báo cáo kết quả cũng như các khó khăn phát sinh; qua đó bảo đảm bộ máy sau khi sắp xếp thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và bảo vệ đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho viên chức, người lao động.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần chủ trì xây dựng đề án, tiến hành rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, nhân sự, tài chính và tài sản công; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, viên chức và xây dựng lộ trình thực hiện khả thi.

Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, thẩm định về công tác tổ chức, biên chế, vị trí việc làm cùng các chế độ, chính sách liên quan./.