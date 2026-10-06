Đề xuất sản phẩm tiêu biểu tham gia Festival OCOP Việt Nam năm 2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc triển khai đề xuất, lựa chọn sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận để đăng ký tham gia Hội thi “Sản phẩm OCOP tiêu biểu” tại Festival OCOP Việt Nam năm 2026.

Theo đó, mỗi xã, phường căn cứ điều kiện thực tế đề xuất 1 sản phẩm OCOP tiêu biểu (còn thời hạn công nhận ít nhất 3 tháng tính đến thời điểm tham gia hội thi). Sản phẩm đăng ký thuộc một trong hai hạng mục: “Sản phẩm OCOP có bao bì ấn tượng” hoặc “Sản phẩm OCOP có câu chuyện truyền cảm hứng”. Các sản phẩm phải mang tính đặc sắc, gắn liền với tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa bản địa, đồng thời bảo đảm đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ.

Hội đồng OCOP Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương gửi đề xuất trước ngày 18-10-2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn 1 sản phẩm xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục để đại diện cho tỉnh Khánh Hòa tham dự hội thi cấp toàn quốc.

Hội thi “Sản phẩm OCOP tiêu biểu” tại Festival OCOP Việt Nam năm 2026 do Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia chủ trì tổ chức, dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1-11 đến trước ngày 25-11-2026 và tiến hành trao giải, trưng bày sản phẩm vào đầu tháng 12-2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động nhằm tôn vinh các sản phẩm OCOP đặc sắc, có thiết kế bao bì sáng tạo và câu chuyện sản phẩm lan tỏa giá trị văn hóa, con người vùng đất tạo nên sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để các chủ thể OCOP đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP.

H.Đ