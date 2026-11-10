Đề xuất rút ngắn thời gian cấp lại giấy chứng nhận ô tô nhập khẩu

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục còn 2 ngày

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông đường bộ và lĩnh vực đường sắt, trình Bộ Xây dựng xem xét, trình Chính phủ ban hành.

Dự thảo Nghị định rút ngắn hời hạn giải quyết các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do bị mất, bị hỏng và cấp lại thông báo miễn khi hết hiệu lực từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc (ảnh minh hoạ).

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 60/2023/NĐ-CP theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đơn giản hóa quy trình kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, linh kiện nhập khẩu.

Theo dự thảo, cơ quan thực hiện kiểm tra được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam được giao nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, chứng nhận sau sắp xếp.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất rút ngắn thời hạn giải quyết các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do bị mất, bị hỏng và cấp lại thông báo miễn khi hết hiệu lực từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.

Cụ thể, đối với trường hợp cấp lại do bị mất, khi hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong vòng 2 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người nhập khẩu và các cơ quan hải quan, thuế, công an. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan kiểm tra hướng dẫn người nhập khẩu hoàn thiện.

Đối với trường hợp giấy chứng nhận hoặc thông báo miễn bị hỏng, nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu, cơ quan kiểm tra thực hiện cấp lại bản chính trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu không cấp lại, cơ quan kiểm tra phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Với trường hợp thông báo miễn hết hiệu lực, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra cấp thông báo miễn mới có hiệu lực tương ứng với thời hạn của tài liệu COP mới.

Trường hợp người nhập khẩu chưa cung cấp được tài liệu COP mới, có thể cung cấp báo cáo kết quả đánh giá bảo đảm chất lượng. Trên cơ sở hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra cấp thông báo miễn một lần, có hiệu lực trong 90 ngày.

Theo Cục Đăng kiểm VN, sửa đổi trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước (ảnh minh hoạ).

Giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, qua thực tiễn triển khai Nghị định 60/2023/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô, linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, một số quy định cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với những thay đổi của hệ thống pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

Trong đó, các quy định về cơ quan thực hiện kiểm tra, chứng nhận; trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ và những nội dung dẫn chiếu đến văn bản quy phạm pháp luật liên quan cần được cập nhật, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước.

Việc sửa đổi cũng nhằm bảo đảm tính thống nhất với Nghị định 292/2026/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại thương.

Đặc biệt, việc triển khai các phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 24/2026/NQ-CP của Chính phủ đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa quy trình thực hiện, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho thấy sự cần thiết phải xử lý những quy định không còn phù hợp, nội dung chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2023/NĐ-CP là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, linh kiện nhập khẩu; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.