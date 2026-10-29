Đề xuất rút gọn thủ tục, tăng ưu đãi cho Khu logistics tích hợp

Sáng 29/10, tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh Khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đề xuất của Sở Công Thương, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp trên địa bàn. Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa thẩm quyền của HĐND Thành phố theo Luật Phát triển đô thị, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất cho việc thành lập, quản lý và vận hành hai mô hình.

Thành lập Khu thương mại tự do không quá 35 ngày

Dự thảo xác định phạm vi điều chỉnh gồm trình tự, thủ tục thành lập, điều chỉnh ranh giới, diện tích; cơ chế, chính sách về quản lý, tổ chức, hoạt động, ưu đãi đầu tư, tạo thuận lợi thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh và các chính sách đặc thù khác đối với Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp.

Cảng Gemalink (phường Tân Phước) là một trong những cảng hiện hữu nằm trong vùng lõi của Khu thương mại tự do.

Đối với Khu thương mại tự do, dự thảo quy định điều kiện thành lập, hồ sơ, quy trình lấy ý kiến, thẩm định và quyết định thành lập. Theo dự thảo, tổng thời hạn thẩm định và quyết định thành lập Khu thương mại tự do không quá 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các trường hợp điều chỉnh ranh giới, diện tích và chấm dứt hoạt động cũng được quy định theo từng tình huống, gắn với yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đối với Khu logistics tích hợp, dự thảo phân biệt trường hợp nằm trong Khu thương mại tự do và trường hợp hoạt động độc lập. Các điều kiện thành lập tập trung vào khả năng kết nối giao thông đa phương thức; chức năng của hệ sinh thái logistics; ứng dụng khoa học, công nghệ, quản trị số và kết nối dữ liệu; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng; phát triển công trình xanh; hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.

Với Khu logistics tích hợp thuộc Khu thương mại tự do, nếu nội dung đã được xác định đầy đủ trong hồ sơ thành lập hoặc điều chỉnh Khu thương mại tự do thì không phải lập hồ sơ riêng, mà được thẩm định đồng thời. Trường hợp điều chỉnh trong phạm vi hiện hữu, không làm thay đổi ranh giới, diện tích Khu thương mại tự do, dự thảo quy định thủ tục rút gọn.

Đối với Khu logistics tích hợp không thuộc Khu thương mại tự do, tổng thời gian thực hiện trình tự thành lập dự kiến không quá 30 ngày làm việc. Việc điều chỉnh ranh giới, diện tích được thực hiện thông qua thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại dự thảo.

Thiết lập cơ chế quản lý, ưu đãi đầu tư

Một nội dung trọng tâm khác là cơ chế quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của hai khu. Theo dự thảo, UBND Thành phố quyết định giao nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cho cơ quan chuyên môn hoặc tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố.

Cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp được xác định là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc phân cấp, ủy quyền. Việc tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, liên thông nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nhưng không làm thay đổi thẩm quyền của các cơ quan theo pháp luật chuyên ngành, không phát sinh thêm thành phần hồ sơ hoặc điều kiện thực hiện thủ tục.

Khu Thương mại tự do TP. Hồ Chí Minh gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ có quy mô hơn 4.174 ha.

Dự thảo cũng đề cập việc ứng dụng hệ thống quản lý thông minh, phát triển hạ tầng xanh, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan, thuế, công an, biên phòng, kiểm dịch và các đơn vị liên quan trong quá trình vận hành.

Về chính sách, dự thảo quy định các cơ chế liên quan đến đầu tư, đất đai, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hoạt động thương mại, ngoại thương, hải quan, thuế, ngoại hối, ngân hàng, khu phi thuế quan và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với những nội dung đã được Luật Phát triển đô thị và pháp luật chuyên ngành quy định, dự thảo dẫn chiếu để áp dụng, hạn chế quy định lại.

Đối với Khu thương mại tự do, các nội dung đáng chú ý gồm chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cấp thị thực và thẻ tạm trú, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân theo các cơ chế đã được quy định; đồng thời xác định nguyên tắc lựa chọn chính sách ưu đãi có lợi nhất khi cùng một khoản thu nhập đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi, không áp dụng trùng lặp.

Đối với Khu logistics tích hợp, dự thảo quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách Thành phố đối với các dự án đầu tư trong khu, bao gồm dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu theo hợp đồng tín dụng, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và quy định của Luật Phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu logistics tích hợp cũng thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo quy định được dẫn chiếu tại dự thảo.

Dự thảo Nghị quyết gồm 5 chương, 15 điều, quy định từ những nội dung chung, trình tự, thủ tục thành lập, điều chỉnh đến cơ chế quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động và chính sách ưu đãi đầu tư. Các quy định được xây dựng theo hướng kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND, đồng thời bổ sung nội dung mới theo Luật Phát triển đô thị.