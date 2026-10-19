Đề xuất rút gọn quy trình trở thành luật sư xuống 2 bước

Sáng 19-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp sáng 19-10. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật bổ sung tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính; bắt buộc bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính trị, chuyên môn; đồng thời, cho phép giảng viên trong lĩnh vực pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành về pháp luật hoặc cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp trở thành luật sư.

Rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước (gộp đăng ký tập sự và gia nhập Đoàn thành đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư để tập sự; gộp kiểm tra kết quả tập sự và cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia về luật sư). Cho phép luật sư tập sự thực hiện một số hoạt động theo sự phân công, giám sát của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý.

Dự thảo Luật bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý; cấm mạo danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp, trừ trường hợp thực hiện dịch vụ về chuyên môn. Cho phép luật sư ký hợp đồng với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, thẩm định dự án trọng điểm, làm hòa giải viên, trọng tài viên, quản tài viên…

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài muốn thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải được thành lập hợp pháp ở nước ngoài, có ít nhất 1 luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam; ý kiến tư vấn pháp luật Việt Nam bắt buộc có chữ ký của luật sư Việt Nam.

Dự thảo Luật cũng quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên toàn quốc; Nhà nước tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của luật sư và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất đối với các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Cơ quan tố tụng, bộ, ngành có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu luật sư.

Dự thảo Luật phân cấp cho chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập Đoàn Luật sư, chi nhánh Đoàn Luật sư, phê duyệt đề án tổ chức đại hội, phương án nhân sự và phê chuẩn kết quả đại hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, quy định luật sư tập sự được “thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật về tố tụng” là không khả thi trên thực tế. Bởi hiện nay, các luật về tố tụng chỉ quy định chức danh là “luật sư” tham gia các hoạt động tố tụng, mà chưa quy định luật sư tập sự tham gia một số hoạt động tố tụng.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, quy định luật sư nước ngoài có nghĩa vụ "tham gia bồi dưỡng bắt buộc hằng năm” là quy định mới so với Luật Luật sư hiện hành. Tuy nhiên, theo quy định tại dự thảo Luật, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài không yêu cầu phải có kiến thức về pháp luật Việt Nam hay phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như đối với luật sư Việt Nam, trừ trường hợp tham gia tư vấn pháp luật Việt Nam.

Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý lại quy định này để bảo đảm rõ ràng, minh bạch.