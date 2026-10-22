Đề xuất rút biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc

Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, đề xuất triển khai ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới, không phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo.

Theo dự thảo Tờ trình, Bộ Công Thương đề nghị bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Theo quy định hiện hành, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới chỉ được áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất. Nếu đề xuất được thông qua, cơ cấu biểu giá và khung giờ sử dụng điện mới sẽ có hiệu lực ngay khi quyết định sửa đổi được ban hành.

Việc triển khai này không đồng nghĩa với một lần điều chỉnh giá điện. Giá bán lẻ điện bình quân vẫn giữ nguyên ở mức 2.204,0655 đồng/kWh.

Đối với khách hàng sinh hoạt, biểu giá điện được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời thiết kế lại khoảng cách tiêu thụ giữa các bậc.

Theo đánh giá tác động của Bộ Công Thương, khoảng 94% số hộ sử dụng điện sinh hoạt, có mức tiêu thụ từ 777 kWh/tháng trở xuống, sẽ được giảm hoặc giữ nguyên tiền điện so với hiện hành. Nhóm này chiếm khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt. Các hộ tiêu thụ khoảng 400 kWh/tháng được đánh giá sẽ có mức giảm tiền điện nhiều nhất.

Trong khi đó, các hộ tiêu thụ ở mức 778 kWh/tháng sẽ trả tiền điện tương đương hiện hành. Những hộ sử dụng trên 778 kWh/tháng mới phải trả thêm. Chẳng hạn, nhóm có mức tiêu thụ bình quân 1.182 kWh/tháng sẽ tăng chi phí khoảng gần 190.000 đồng/tháng.

Đối với khách hàng sản xuất sắt, thép, tiền điện tăng bình quân dưới 9%; nhóm trồng thanh long tăng bình quân dưới 6%. Bộ Công Thương đánh giá tác động bất lợi với hai nhóm này không lớn và có thể giảm bớt thông qua điều chỉnh thời gian sử dụng điện.

Với cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng sạc xe điện, chi phí điện lần lượt tăng dưới 6% và gần 3% nếu chỉ thay đổi khung giờ. Tuy nhiên, khi đồng thời áp dụng cơ cấu biểu giá mới, chi phí điện của hai nhóm được đánh giá sẽ giảm so với hiện nay.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), nhu cầu phụ tải và công suất cực đại của hệ thống điện đang tăng nhanh. Việc sớm áp dụng khung giờ mới được kỳ vọng khuyến khích dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm tối, tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện Mặt Trời, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn trong mùa khô năm 2027.