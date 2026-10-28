Đề xuất quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đăng tải dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đơn vị cung cấp suất ăn phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng theo thỏa thuận (Ảnh: nguồn moet).

Dự thảo hướng tới thống nhất quy trình tổ chức bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng; đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình trong quản lý, giám sát, phòng ngừa và ứng phó sự cố.

Theo đó, quy trình bao gồm xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp, lập và công khai thực đơn, tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ bữa ăn, kiểm tra, giám sát và quản lý kinh phí.

Trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch theo từng nhóm học sinh, phân biệt nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ với nhóm có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Thực đơn phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Nhà trường phải công khai thực đơn theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức, đồng thời cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phải tuân thủ quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công, pháp luật liên quan và quy định phân cấp, ủy quyền của chính quyền địa phương. Tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Dự thảo yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, theo quy định pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trách nhiệm của các bên được xác định theo từng hình thức tổ chức.

Với cơ sở giáo dục tự nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến, phục vụ và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi của mình.

Trường hợp thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm các bên được xác định theo thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Đối với suất ăn chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến. Nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn hoặc lồng ghép nội dung này vào phương án bảo đảm an toàn trường học, nhằm phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Trong đó, đề cao vai trò giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Gia đình có thể tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cung cấp kịp thời thông tin về sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.

Quy trình thống nhất được kỳ vọng giúp nhà trường có căn cứ tổ chức, quản lý bữa ăn; phụ huynh có thêm thông tin giám sát thực đơn, chất lượng và chi phí. Cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong kiểm tra, xác định trách nhiệm khi xảy ra vi phạm, còn đơn vị cung cấp phải nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Dự thảo định hướng giảm thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục phê duyệt việc tổ chức bữa ăn ngoài quy định pháp luật.

Cơ sở giáo dục không phải lập kế hoạch riêng cho từng phân hiệu, điểm trường hoặc bổ sung hồ sơ, sổ sách, phần mềm, báo cáo riêng. Thông tin quản lý được cập nhật, khai thác trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành Giáo dục hoặc địa phương.