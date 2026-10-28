Đề xuất quy trình mới quản lý bữa ăn bán trú ở trường học

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải để lấy ý kiến.

Theo dự thảo, quy trình tổ chức bữa ăn được quy định từ khâu lập kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp, xây dựng thực đơn đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ, kiểm tra và quản lý kinh phí.

Trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục phải căn cứ nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh, phân biệt người được hưởng chính sách hỗ trợ với người có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Thực đơn phải phù hợp lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn, theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non. Nhà trường phải công khai thực đơn theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn, cập nhật kịp thời nếu có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý tài sản công và các quy định liên quan. Tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Dự thảo yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, đồng thời xác định trách nhiệm theo từng hình thức cung cấp.

Với trường tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến, phục vụ và giám sát các khâu thuộc phạm vi quản lý.

Trường hợp thuê đơn vị nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định theo thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Đối với suất ăn chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến. Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Dự thảo cũng yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn, hoặc lồng ghép vào phương án bảo đảm an toàn trường học.

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh được tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Gia đình cũng cần cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.