Đề xuất quy hoạch tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng tốc độ 160 km/h

Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội đang được Bộ Xây dựng thẩm định, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được nghiên cứu quy hoạch mới.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) được nghiên cứu quy hoạch mới với quy mô đường đôi, tốc độ thiết kế 160 km/h. Ảnh minh họa: ĐC.

Điểm đầu tuyến tại ga Gia Lâm dành cho tàu khách và ga Yên Thường dành cho tàu hàng thuộc địa bàn TP.Hà Nội. Điểm cuối đoạn tuyến nghiên cứu là ranh giới giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang trước đây.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến được đề xuất xây dựng đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ thiết kế 160 km/h.

Đây là những thông số quan trọng trong phương án phát triển tuyến đường sắt mới thay vì chỉ khai thác trên nền hạ tầng hiện hữu.

Cùng với tuyến chính, đoạn kết nối ga Gia Lâm - ga Yên Viên dài khoảng 6 km được định hướng xây dựng đường đôi, khổ ray 1.435 mm.

Đoạn này dự kiến sử dụng hành lang riêng, đi cùng hành lang với tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội. Phương án được đưa ra nhằm tăng khả năng kết nối giữa các tuyến, tạo thuận lợi cho hành khách.

Song song với nghiên cứu đầu tư tuyến mới, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn hiện hữu.

Đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm được định hướng chuyển thành đường sắt đô thị; đoạn ga Gia Lâm - ga Bắc Ninh dự kiến nâng cấp từ đường đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm lên đường đôi, khổ 1.435 mm.

Việc nghiên cứu đồng thời tuyến mới và nâng cấp tuyến hiện hữu nhằm tạo cơ sở tổ chức lại hạ tầng đường sắt trên hành lang Hà Nội - Lạng Sơn, tăng khả năng kết nối và khai thác giữa các tuyến trong khu vực đầu mối Hà Nội.