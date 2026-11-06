Đề xuất quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản đạt công suất 1,8 triệu hành khách/năm

Phối cảnh Cảng hàng không Nà Sản. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Theo phương án quy hoạch, Cảng hàng không Nà Sản nằm trên địa bàn các xã Chiềng Mung và Mai Sơn, tỉnh Sơn La; là cảng hàng không quốc nội, có tính chất sử dụng chung cho mục đích dân dụng và quân sự, giữ vai trò trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc.

Trong giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không Nà Sản được quy hoạch đạt cấp sân bay 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất 1 triệu hành khách và 2.500 tấn hàng hóa hằng năm. Cảng dự tính có 4 vị trí đỗ tàu bay, có thể mở rộng khi nhu cầu khai thác tăng, trên cơ sở quỹ đất dự trữ phát triển sân đỗ tàu bay.

Các loại tàu bay dự kiến khai thác gồm A320, A321 và các loại tương đương. Về phương thức tiếp cận hạ cánh, đầu 30 đường cất hạ cánh được quy hoạch khai thác tiếp cận hạ cánh chính xác theo tiêu chuẩn CAT I; đầu 12 khai thác tiếp cận giản đơn.

Với tầm nhìn đến năm 2050, cảng tiếp tục duy trì cấp sân bay 4C, nâng công suất khai thác lên 1,8 triệu hành khách và 4.500 tấn hàng hóa mỗi năm; tổng số vị trí đỗ tàu bay tăng lên 6 vị trí. Chủng loại tàu bay khai thác và phương thức tiếp cận hạ cánh được giữ theo định hướng quy hoạch giai đoạn trước.

Về nhu cầu sử dụng đất, thời kỳ 2021-2030, tổng diện tích đất quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản là 544,29ha, trong đó diện tích đất hiện có là 149,49ha, diện tích dự kiến bổ sung là 394,8ha. Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2050 được giữ nguyên, không thay đổi so với giai đoạn 2021-2030.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Giao thông vận tải phê duyệt năm 2015, đến nay đã gần hết thời kỳ quy hoạch. Tuy nhiên, cảng hiện vẫn đang dừng khai thác, chưa triển khai xây dựng các công trình theo quy hoạch và chưa tổ chức cắm mốc giới quy hoạch.

Trong bối cảnh đó, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đặt ra yêu cầu đánh giá, cập nhật định hướng phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực kinh tế, du lịch, logistics, nhất là nhu cầu kết nối bằng đường hàng không với các vùng, miền trong nước và quốc tế, cần được nghiên cứu, dự báo phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Sơn La trong tương lai.

Việc lập quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản vì vậy có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở định hướng phát triển kết cấu hạ tầng hàng không, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành hàng không.

Trong quá trình lập quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời rà soát, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ quy hoạch hiện đã được trình Bộ Xây dựng để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.