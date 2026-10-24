Đề xuất quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới Đắk Lắk

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã Ia Rvê khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan xã Ia Rvê.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thông tin về cơ sở pháp lý, thực tiễn và phương án đề xuất triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư tại khu vực biên giới xã Ia Rvê.

Dự án được nghiên cứu trên cơ sở thực hiện Kết luận số 99-KL/TW ngày 17/10/2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Theo phương án đề xuất, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2035, chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 dự kiến đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nội bộ khu dân cư, khu sản xuất; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như trường mẫu giáo, phân hiệu trường tiểu học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà làm việc thôn; đồng thời, dự kiến hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư cho 50 hộ dân, xây dựng nhà ở, khai hoang đất sản xuất, phát triển trồng lúa nước, cây màu và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 134,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2030-2035, dự án tiếp tục bố trí, ổn định dân cư cho 50 hộ dân, gắn với hỗ trợ xây dựng nhà ở, khai hoang đất sản xuất và phát triển sinh kế, với tổng mức đầu tư dự kiến 79 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Nhà nước đầu tư qua Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Đây là cơ sở để từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện cho người dân ổn định nơi ở, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Việc triển khai dự án cũng kế thừa kết quả đầu tư khu dân cư tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê trước đây, đồng thời hướng đến khai thác hiệu quả quỹ đất, gắn bố trí dân cư với yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Ia Rvê thống nhất với chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án và khẳng định tính khả thi hiệu quả của dự án. Hiện nay, đất sản xuất của người dân trên địa bàn còn thiếu, hạ tầng chưa đồng bộ, việc triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Ia Rvê cũng trao đổi một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, trong đó có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp để bố trí dân cư, xây dựng phương án lựa chọn các hộ dân thuộc diện sắp xếp, ổn định dân cư; nâng cấp hồ thủy lợi, hệ thống kênh mương nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu kết luận. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuyên nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế và quy định hiện hành.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đề nghị xã Ia Rvê tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chủ đạo khi thực hiện dự án như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lựa chọn đối tượng thụ hưởng và cơ sở hạ tầng bảo đảm để dự án phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và xây dựng khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.