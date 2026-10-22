Đề xuất quy hoạch 39 ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội
Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, Bộ Xây dựng đang thẩm định, xem xét phê duyệt Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội.Dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội đề xuất quy hoạch 11 tuyến đường sắt quốc gia, gồm 5 tuyến hiện có và 6 tuyến xây dựng mới, với tổng chiều dài nghiên cứu các tuyến xây dựng mới khoảng 298 km. Hệ thống ga dự kiến gồm 39 ga, trong đó có 4 ga đầu mối và 35 ga trung gian, ga kỹ thuật.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/de-xuat-quy-hoach-39-ga-duong-sat-khu-vuc-dau-moi-ha-noi/7451.html