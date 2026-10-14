Đề xuất quy định xử phạt vi phạm trong kinh doanh casino, đặt cược

Theo thông tin Bộ Tài chính cung cấp ngày 14/10, việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm đồng bộ các quy định xử phạt với pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước và tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử phạt trong lĩnh vực này, tạo cơ sở rõ ràng, đồng bộ cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm. Việc triển khai Nghị định cũng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuy nhiên, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành các luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố, xử lý vi phạm hành chính và thanh tra; Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn. Theo Bộ Tài chính, những thay đổi này đặt ra yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 137/2021/NĐ-CP để bảo đảm đồng bộ với pháp luật hiện hành.

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế, đồng thời bảo đảm phù hợp với định hướng của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Dự thảo gồm 65 điều, chia thành 4 chương, quy định về những vấn đề chung; hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; điều khoản thi hành.

Về mức phạt tiền, dự thảo quy định mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Các hình thức xử phạt bổ sung được đề xuất gồm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Đối với việc xác định thời hiệu xử phạt, dự thảo quy định thời hiệu trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là 1 năm. Với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện vi phạm. Với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi. Dự thảo cũng quy định thời điểm chấm dứt một số hành vi cụ thể để làm căn cứ tính thời hiệu xử phạt.

Về phạm vi hành vi vi phạm, dự thảo quy định 17 nhóm hành vi trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm trong lĩnh vực casino và 15 nhóm trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng. Bên cạnh đó là 4 nhóm hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với từng hành vi, dự thảo quy định cụ thể mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự thảo đồng thời quy định thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc Sở Tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng.