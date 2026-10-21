Đề xuất quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Dự thảo Thông tư đề xuất quy định nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; quyền và trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Theo dự thảo, nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ quy định tại khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. (*)

Nguyên tắc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Dự thảo nêu rõ các nguyên tắc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. Theo đó, đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam.

Cơ quan báo chí, tác giả, tác phẩm báo chí sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hoạt động sản xuất, đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo và các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí, bao gồm cả nội dung được đăng tải, chia sẻ trên các kênh nội dung chính thức của cơ quan báo chí trên môi trường mạng, phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng; bảo đảm xác thực nguồn tin, kiểm chứng thông tin trước khi đăng, phát; thực hiện kiểm soát nội dung theo quy định của pháp luật; không để phát tán thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc thông tin có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, quan hệ đối ngoại và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Yêu cầu về việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Đối với Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

1- Đối với thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới, việc đăng, phát được thực hiện như sau:

a) Thời gian đăng, phát: Sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cung cấp;

b) Vị trí đăng, phát: Trang nhất đối với báo chí in; trang chủ đối với báo chí điện tử; bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại.

2- Đối với thông tin giải thích, làm rõ: Đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất.

3- Đối với các nội dung thông tin đối ngoại khác quy định tại (*) nêu trên: Đăng, phát vào thời gian trong ngày.

4- Ngôn ngữ thể hiện:

Tăng số lượng tin, bài, chương trình sản xuất tiếng nước ngoài (không qua quy trình chuyển ngữ) để đăng, phát trên báo chí.

Chủ động tăng số lượng ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng nước ngoài để phục vụ đối tượng thông tin đối ngoại ở các quốc gia khác nhau, trong đó chú trọng phát triển các thứ tiếng ở địa bàn trọng điểm của thông tin đối ngoại theo từng thời kỳ.

Đối với các cơ quan báo chí khác

Khi thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại, khuyến khích:

Đăng, phát kịp thời, ở vị trí dễ tiếp cận. Đăng, phát thông tin về quan điểm của Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề trong nước và quốc tế vào thời gian sớm nhất hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đăng, phát tin, bài, chương trình có nội dung thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài hoặc phụ đề bằng tiếng nước ngoài để thúc đẩy hiệu quả thông tin đối ngoại.

Các Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố tổ chức đăng, phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã được đăng, phát trên báo chí chủ lực đa phương tiện theo thỏa thuận về chia sẻ nội dung giữa các cơ quan báo chí hoặc theo cơ chế chia sẻ nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện; cung cấp nội dung thông tin của địa phương để đăng, phát trên báo chí chủ lực đa phương tiện nhằm quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.