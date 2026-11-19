Đề xuất quy định về kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay

Dự thảo nêu rõ, xổ số tự chọn số điện toán là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc Internet, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố.

Xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay là loại hình xổ số được phát hành thông qua Internet, dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một hoặc ít nhất hai trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số. Kết quả trúng thưởng được xác định trước bằng hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên. Người tham gia dự thưởng biết kết quả ngay sau khi xác nhận tham gia dự thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Sản phẩm xổ số

Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các loại hình sản phẩm sau đây:

1- Xổ số tự chọn số theo ma trận;

2- Xổ số tự chọn số theo dãy số;

3- Xổ số tự chọn số quay số nhanh;

4- Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay gồm các loại hình sản phẩm sau đây:

1- Xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay phát hành dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của một trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số;

2- Xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay phát hành dưới hình thức tập hợp ngẫu nhiên của ít nhất hai trong các loại hình biểu tượng, dấu hiệu, chữ cái, chữ số;

3- Sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Đối tượng tham gia dự thưởng

Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Quyền hạn của người tham gia dự thưởng:

Được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng.

Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Trách nhiệm của người tham gia dự thưởng:

Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư này.

Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán, khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định để làm thủ tục lĩnh thưởng.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Giá trị tham gia dự thưởng

Giá trị cho một lần tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng. Giá trị một lần tham gia dự thưởng cụ thể do công ty xổ số điện toán quyết định và quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Giá trị cho một lần tham gia dự thưởng đối với từng sản phẩm xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay là bội số nguyên của 10.000 đồng. Giá trị tham gia dự thưởng tối đa trong một ngày do công ty xổ số điện toán quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch và cơ cấu giải thưởng

Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch đối với từng sản phẩm do công ty xổ số điện toán xây dựng nhưng không vượt quá 60% trên tổng giá trị vé xổ số dự kiến phát hành.

Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm xây dựng tỷ lệ trả thưởng kế hoạch, số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng phù hợp với từng sản phẩm xổ số và quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Phương thức trả thưởng

Phương thức trả thưởng bao gồm:

- Phương thức trả thưởng cố định;

- Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu;

- Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng quy định trên.

Căn cứ các phương thức trả thưởng quy định trên, công ty xổ số điện toán lựa chọn phương thức trả thưởng phù hợp cho từng sản phẩm xổ số và quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Tài khoản tham gia dự thưởng

Theo dự thảo, người tham gia dự thưởng xổ số thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc Internet phải có tài khoản tham gia dự thưởng được đăng ký tại công ty xổ số điện toán để tham gia dự thưởng.

Khi đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng, người tham gia dự thưởng có trách nhiệm khai báo và tự chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo. Thông tin khai báo của người tham gia dự thưởng phải có các nội dung như sau:

a) Họ và tên người tham gia dự thưởng;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Số thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

d) Địa bàn đăng ký tham gia dự thưởng;

đ) Tài khoản mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt;

e) Các nội dung khác theo quy định của công ty xổ số điện toán.

Sau khi người tham gia dự thưởng đăng ký mở tài khoản tham gia dự thưởng, công ty xổ số điện toán cấp mã số tài khoản để người tham gia dự thưởng truy cập khi tham gia dự thưởng. Người tham gia dự thưởng chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo vệ tài khoản, mật khẩu của mình trong quá trình sử dụng.

Trường hợp người tham gia dự thưởng không thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định, công ty xổ số điện toán được quyền từ chối trả thưởng khi người tham gia dự thưởng trúng thưởng.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.