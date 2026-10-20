Đề xuất quy định về kiểm tra giấy tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Nghị định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, thương nhân và cá nhân có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Trong đó, đáng chú ý, thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tiêu chí lựa chọn nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; hồ sơ, quy trình, thủ tục cấp Văn bản chấp thuận bao gồm xác minh cơ sở sản xuất của thương nhân trước khi cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Song song với đó, dự thảo quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, Bộ Công Thương quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu của thương nhân trong nột số trường hợp. Cụ thể, kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do thương nhân đã phát hành nhằm quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa theo xác suất, định kỳ hoặc khi có nghi ngờ gian lận xuất xứ.

Phối hợp kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do thương nhân đã phát hành theo đề nghị của cơ quan hải quan trong nước, cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ thành lập đoàn xác minh cơ sở sản xuất nhằm quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa theo xác suất, định kỳ hoặc đột xuất khi có nghi ngờ gian lận xuất xứ đối với thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa xuất khẩu hoặc nguyên liệu cho thương nhân để sản xuất hàng xuất khẩu sau khi được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Nhà xuất khẩu đủ điều kiện sau khi đã phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Nhà xuất khẩu đăng ký sau khi đã phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Phối hợp xác minh cơ sở sản xuất của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhà xuất khẩu đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của nước nhập khẩu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa xuất khẩu hoặc nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhằm kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa theo đề nghị của cơ quan hải quan trong nước, cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu trong trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã phát hành theo quy định tại điểm b khoản này không được chấp nhận.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu và tại cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp có nghi ngờ xuất xứ hàng hóa xuất khẩu hoặc có thông tin cảnh báo về gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

Trường hợp nghi ngờ về tính xác thực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do nhà xuất khẩu xuất trình cho cơ quan hải quan, thông báo với Bộ Công Thương để xác minh tính hợp lệ hoặc đối với các vụ việc phức tạp có nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.