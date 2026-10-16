Đề xuất quy định về khoản đóng góp bắt buộc, mức chi Quỹ Phòng bệnh

Bộ Tài chính đề xuất quy định về thủ tục thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, nội dung chi, mức chi đối với hoạt động của Quỹ Phòng bệnh

Dự thảo Thông tư đề xuất quy định về căn cứ tính và quản lý thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá cho Quỹ Phòng bệnh (Quỹ); nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước của Quỹ.

Dự thảo đề xuất các quy định về nguyên tắc quản lý nguồn tài chính Quỹ Phòng bệnh; căn cứ tính và quản lý thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc; nội dung chi hoạt động của Quỹ; một số mức chi và định mức chi của Quỹ…

Căn cứ tính khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ

Căn cứ tính khoản đóng góp bắt buộc đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và tỷ lệ đóng góp bắt buộc.

Khoản đóng góp bắt buộc = Tỷ lệ % đóng góp bắt buộc x giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong đó:

- Tỷ lệ (%) đóng góp bắt buộc là 2% .

- Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời hạn và tài khoản nộp khoản đóng góp bắt buộc

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá tự nộp khoản đóng góp bắt buộc vào tài khoản của Quỹ cùng với thời điểm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể:

Đối với thuốc lá nhập khẩu:

Tại thời điểm nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu phải tự chịu trách nhiệm, tự nộp khoản đóng góp bắt buộc. Cơ quan hải quan phối hợp với Quỹ theo quy định tại (*) dưới đây.

Tại thời điểm bán hàng trong nước, cơ sở nhập khẩu phải tự chịu trách nhiệm, tự nộp khoản đóng góp bắt buộc chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ đóng góp bắt buộc. Cơ quan Thuế phối hợp với Quỹ theo quy định tại (*) dưới đây.

Đối với thuốc lá sản xuất trong nước và đối với thuốc lá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước, thời hạn nộp khoản đóng góp bắt buộc chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai khoản đóng góp bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Quỹ Phòng bệnh được mở tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Hướng dẫn nộp khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá (*)

Quỹ Phòng bệnh là đơn vị chủ trì thực hiện rà soát, giám sát thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá; cơ quan thuế, cơ quan hải quan phối hợp khi Quỹ có yêu cầu. Cơ quan thuế và cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp với Quỹ để cung cấp thông tin về căn cứ tính thuế của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá có liên quan, số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp để phục vụ cho việc giám sát việc khai, nộp khoản đóng góp bắt buộc.

Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan phát hiện giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt chưa đúng quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt và phải điều chỉnh lại thì cơ quan thuế, cơ quan hải quan thông báo cho Quỹ.

Kho bạc Nhà nước phối hợp với Quỹ trong việc đăng ký và sử dụng tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước.

Đối với thuốc lá nhập khẩu hoặc thuốc lá mua trong nước để xuất khẩu nhưng bán trong nước, sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan mà giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt làm căn cứ tính khoản đóng góp bắt buộc phải điều chỉnh lại thì cơ sở nhập khẩu, cơ sở bán trong nước điều chỉnh số phải nộp của khoản đóng góp bắt buộc chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra.

Đối với thuốc lá sản xuất trong nước, sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra thuế mà giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt làm căn cứ tính khoản đóng góp bắt buộc phải điều chỉnh lại thì cơ sở sản xuất thuốc lá điều chỉnh số phải nộp của khoản đóng góp bắt buộc vào tháng hoặc quý kế tiếp tháng hoặc quý nhận được kết luận kiểm tra, thanh tra thuế.

Mọi vi phạm liên quan đến khoản đóng góp bắt buộc được xử lý theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quỹ có trách nhiệm thông báo cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá về địa điểm nhận hồ sơ khai khoản đóng góp bắt buộc và tài khoản của Quỹ để nộp khoản đóng góp bắt buộc.

Nội dung chi hoạt động của Quỹ

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất nội dung chi hoạt động của Quỹ bao gồm: Chi cho các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; chi hỗ trợ cho các hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm; chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống rối loạn tâm thần; chi hỗ trợ cho các hoạt động thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh; chi hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phòng bệnh; chi hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng bệnh…

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất một số mức chi và định mức chi của Quỹ như: Chi đào tạo, bồi dưỡng trong hoạt động phòng bệnh; chi công tác phí; chi hội nghị, hội thảo, tập huấn; chi họp Ban chỉ đạo; chi điều tra, khảo sát trong hoạt động phòng bệnh; chi kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác Phòng bệnh; chi các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng bệnh tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức; chi lễ mít tinh; chi tổ chức các cuộc thi về phòng bệnh; chi xây dựng, sản xuất và phát hành tài liệu giảng dạy, tư vấn về phòng bệnh; chi nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phòng bệnh; chi sưu tập, chi trả bản quyền; chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước; chi xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số trong phòng bệnh; chi cho hoạt động hợp tác quốc tế về Phòng bệnh; chi phí quản lý hành chính của Quỹ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.