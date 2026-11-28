Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tiếp nhận; mua, xử lý nợ và tài sản mua; xử lý tồn tại tài chính đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; đồng thời quy định về tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Đáng chú ý, dự thảo dành nhiều quy định cho hoạt động mua, xử lý nợ và tài sản mua để kinh doanh, trong đó cho phép DATC thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng khả năng thu hồi các khoản nợ đã mua.

Nợ và tài sản mua được quản lý như hàng hóa

Theo dự thảo, DATC mua nợ và tài sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8, khoản 2, khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP cùng các quy định liên quan.

Các khoản nợ phải thu và tài sản phát sinh từ nghiệp vụ mua nợ, mua tài sản của DATC, bao gồm cả tài sản cấn trừ nợ, được xác định là hàng hóa. DATC sẽ quản lý, theo dõi theo từng khoản nợ hoặc nhóm khoản nợ, từng tài sản hoặc nhóm tài sản gắn với từng phương án xử lý.

Đối với việc thanh toán cho bên bán nợ, bên bán tài sản, DATC có thể thanh toán bằng tiền, trái phiếu hoặc các công cụ thanh toán khác theo thỏa thuận giữa các bên và phù hợp với quy định pháp luật.

Trường hợp DATC sở hữu phần vốn mua của bên nợ hoặc bên thứ ba, việc quản lý, giám sát tại doanh nghiệp nhằm kiểm soát rủi ro trong quá trình thu hồi nợ sẽ được thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC.

Có thể chia tách, gộp khoản nợ để xử lý

Theo dự thảo, Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc theo phân cấp của Hội đồng thành viên có quyền quyết định chia tách, gộp khoản nợ, nhóm khoản nợ và quyết định các hình thức, nội dung xử lý đối với những phương án mua nợ thuộc thẩm quyền.

DATC có thể thu hồi nợ từ bên nợ hoặc bên thứ ba bằng tiền, tài sản và công cụ nợ như trái phiếu, hối phiếu.

Đối với tài sản thu nợ, DATC sẽ theo dõi theo từng loại tài sản, từng đối tượng phù hợp với phương án mua nợ và phương án xử lý tài sản thu nợ.

Với trái phiếu, hối phiếu thu nợ, việc xử lý phải tuân thủ quy định về mua và xử lý nợ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho DATC trong quá trình thu hồi nợ. Các công cụ này phải được định giá thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá và bảo đảm đầy đủ hồ sơ, điều kiện để chuyển giao quyền sở hữu theo quy định.

Có thể điều chỉnh kỳ hạn, khoanh và gia hạn nợ

Dự thảo cũng cho phép DATC quản lý, đầu tư, khai thác và xử lý tài sản liên quan đến các khoản nợ đã mua.

Đối với tài sản bảo đảm, DATC có thể quản lý, khai thác trên cơ sở thỏa thuận với bên bảo đảm và bên nợ. Nguồn thu từ việc cho thuê, khai thác tài sản được xác định là nguồn thu nợ. Chi phí quản lý, cho thuê và khai thác tài sản bảo đảm được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng phải phù hợp với phương án mua và xử lý nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với phần vốn DATC mua từ bên nợ hoặc bên thứ ba, trường hợp bên nợ vi phạm cam kết, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 358/2026/NĐ-CP và dự thảo Thông tư.

Một trong những nhóm biện pháp đáng chú ý là cơ cấu lại nợ. DATC có thể điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khoanh nợ, gia hạn nợ hoặc điều chỉnh lãi suất khoản nợ.

Việc cơ cấu lại phải phù hợp với khả năng trả nợ của bên nợ và điều kiện thu nợ, đồng thời bảo đảm phương án mua nợ có hiệu quả.

Lãi suất sau điều chỉnh không được thấp hơn một mức sàn

Trường hợp điều chỉnh lãi suất khoản nợ theo khả năng trả nợ của bên nợ và điều kiện thị trường, mức lãi suất sau điều chỉnh không được thấp hơn mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng bình quân được công bố bởi Sở Giao dịch của 4 ngân hàng thương mại lớn. Bốn ngân hàng được dự thảo đề cập gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của từng ngân hàng là mức lãi suất được ngân hàng công bố trên website hoặc thông báo bằng văn bản, áp dụng đối với khách hàng là tổ chức.

Có thể giảm một phần nghĩa vụ trả nợ

Dự thảo cũng quy định cơ chế giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ.

Theo đó, DATC có thể giảm trừ nghĩa vụ trả lãi và một phần nợ gốc cho bên nợ đối với từng khoản nợ, nhóm nhiều khoản nợ đã mua hoặc các khoản nợ đã được chia tách, gộp lại để xử lý. Nguồn thực hiện là phần chênh lệch giữa giá trị sổ sách của khoản nợ mua và giá mua nợ. Tuy nhiên, việc giảm trừ phải bảo đảm phương án mua và xử lý nợ có hiệu quả.

Trường hợp chia tách hoặc gộp khoản nợ, lô khoản nợ để xử lý, DATC được phân bổ giá mua nợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân bổ phải phù hợp với khả năng thu hồi khoản nợ, lô khoản nợ sau khi chia tách, đồng thời phương án xử lý sau chia tách, gộp phải được đánh giá là có hiệu quả.

Có thể chuyển nợ thành vốn góp để tái cơ cấu doanh nghiệp

Một phương án xử lý khác được dự thảo đề cập là thỏa thuận với chủ sở hữu doanh nghiệp về việc xử lý nợ thông qua chuyển nợ thành vốn góp. Theo cơ chế này, DATC có thể tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua việc chuyển khoản nợ thành phần vốn góp, thực hiện theo các quy định về tái cơ cấu doanh nghiệp tại Nghị định số 358/2026/NĐ-CP và dự thảo Thông tư.

Như vậy, dự thảo đang thiết kế một hệ thống tương đối đa dạng các phương án để DATC xử lý khoản nợ đã mua, từ thu hồi bằng tiền, tài sản và công cụ nợ; quản lý, khai thác tài sản bảo đảm; cơ cấu lại kỳ hạn và lãi suất; giảm một phần nghĩa vụ trả nợ cho đến chuyển nợ thành vốn góp để tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp. Các biện pháp này đều gắn với yêu cầu phương án mua, xử lý nợ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm hiệu quả xử lý, thu hồi vốn.