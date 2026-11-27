Đề xuất quy định về hoạt động mua, xử lý nợ và tài sản mua để kinh doanh của DATC

Dự thảo đề xuất hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tiếp nhận; mua, xử lý nợ và tài sản mua; xử lý tồn tại tài chính đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam. Trong đó nêu rõ quy định về mua, xử lý nợ và tài sản mua để kinh doanh.

Mua, xử lý nợ và tài sản mua để kinh doanh

Theo dự thảo, DATC mua nợ và tài sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8, khoản 2, khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP và quy định sau:

1. Các khoản nợ phải thu, tài sản phát sinh từ nghiệp vụ mua nợ, mua tài sản của DATC (trong đó có tài sản cấn trừ nợ) là hàng hóa và được quản lý, theo dõi theo từng khoản nợ hoặc nhóm khoản nợ, từng tài sản hoặc nhóm tài sản theo từng phương án xử lý. DATC được thanh toán bằng tiền hoặc trái phiếu, các công cụ thanh toán khác theo thỏa thuận với bên bán nợ, tài sản phù hợp với quy định pháp luật.

2. Việc quản lý, giám sát tại doanh nghiệp mà DATC sở hữu phần vốn mua của Bên nợ hoặc bên thứ ba để kiểm soát rủi ro trong quá trình thu hồi nợ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC.

3. Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc theo phân cấp của Hội đồng thành viên quyết định chia tách, gộp khoản nợ, nhóm khoản nợ và quyết định các hình thức, nội dung xử lý nợ đối với các phương án mua nợ thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP và quy định sau:

a) DATC thu nợ từ bên nợ và bên thứ ba bằng tiền, tài sản và công cụ nợ (trái phiếu, hối phiếu) theo quy định như sau:

- Tài sản thu nợ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP được theo dõi theo từng loại tài sản, từng đối tượng phù hợp với phương án mua nợ và phương án xử lý tài sản thu nợ.

- Trái phiếu, hối phiếu thu nợ được xử lý theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP, đảm bảo nguyên tắc thuận lợi hơn cho DATC trong việc thu hồi nợ. Trái phiếu, hối phiếu phải được định giá thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá và đảm bảo có đủ hồ sơ, điều kiện để chuyển giao quyền sở hữu giữa các bên theo quy định pháp luật.

b) Việc quản lý, đầu tư, khai thác, xử lý tài sản liên quan đến khoản nợ mua theo quy định tại khoản 2 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP và quy định sau:

- DATC quản lý, khai thác tài sản bảo đảm thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với bên bảo đảm và Bên nợ. Nguồn thu từ việc cho thuê, khai thác tài sản là nguồn thu nợ; chi phí quản lý, cho thuê, khai thác tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận đảm bảo phù hợp với phương án mua, xử lý nợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với phần vốn mua của bên nợ hoặc bên thứ ba theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP được xử lý theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 358/2026/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư này trong trường hợp bên nợ vi phạm cam kết.

c) Cơ cấu lại nợ theo các hình thức:

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khoanh nợ, gia hạn nợ và điều chỉnh lãi suất khoản nợ phù hợp với khả năng trả nợ của bên nợ, điều kiện thu nợ, đảm bảo phương án mua nợ có hiệu quả.

Trường hợp DATC điều chỉnh mức lãi suất của khoản nợ phù hợp với khả năng trả nợ của bên nợ và điều kiện thị trường, nhưng không thấp hơn mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng bình quân công bố bởi Sở Giao dịch của bốn ngân hàng thương mại lớn (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam) tại cùng thời điểm xem xét điều chỉnh lãi suất. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng của mỗi ngân hàng là lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng đó công bố trên Website hoặc thông báo bằng văn bản quy định mức lãi suất áp dụng đối với khách hàng là tổ chức.

d) Giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ

Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ lãi và một phần nợ gốc: Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho bên nợ của từng khoản nợ, nhóm nhiều khoản nợ đã mua hoặc chia tách, gộp khoản nợ, lô khoản nợ để xử lý từ nguồn chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá mua nợ nhưng phải đảm bảo phương án mua, xử lý nợ có hiệu quả.

đ) Trường hợp chia tách, gộp khoản nợ, lô khoản nợ để xử lý, DATC được phân bổ giá mua nợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với khả năng thu hồi khoản nợ, lô khoản nợ sau chia tách; phương án xử lý nợ sau chia tách, gộp được đánh giá có hiệu quả.

e) Thỏa thuận với chủ sở hữu doanh nghiệp về việc xử lý nợ thông qua biện pháp chuyển nợ thành vốn góp để tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định số 358/2026/NĐ-CP và Mục 1 Chương IV Thông tư này.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.