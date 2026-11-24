Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (nay thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng), quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định theo hướng linh hoạt hơn, cho phép cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy mô, cấp công trình và tình hình thực tế để quyết định tốc độ khai thác tối đa trên các tuyến đường trong đô thị, bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông.

Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ sẽ được mở rộng thành đại lộ rộng 90m, có đường bên ngăn cách với khu dân cư.

Theo dự thảo, đối với đường bộ cấp I, cấp II, cấp III theo quy định của Luật Đường bộ; đường trục chính đô thị, đường chính đô thị và đường liên khu vực trong đô thị theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2023/BXD về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông đô thị đã xây dựng đường bên, cơ quan có thẩm quyền được quyết định tốc độ khai thác tối đa cho phép của xe cơ giới trên các làn thuộc phần đường chính.

Việc quyết định tốc độ được căn cứ vào quy mô công trình, tình hình giao thông và các điều kiện thực tế khác, thay vì áp dụng cứng mức tốc độ chung như hiện nay.

Cụ thể, theo quy định hiện hành, tốc độ khai thác tối đa trong khu vực đông dân cư là 60km/h đối với đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên; 50km/h đối với đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới.

Lý giải về đề xuất này, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, quy định hiện hành về tốc độ khai thác tối đa trong khu vực đông dân cư chưa phù hợp với các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đường đô thị với tốc độ 80 - 100km/h, có đường bên và hệ thống công trình đồng bộ, hiện đại.

Điều này gây khó khăn trong quá trình đưa các tuyến đường vào khai thác, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Quy định tốc độ khai thác tối đa đường qua khu đông dân cư hiện nay là 60km/h đối với đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe trở lên, 50km/h đối với đường hai chiều, đường một chiều có 1 làn xe.

Tuy nhiên, theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị thì các loại đường “cấp nội bộ”, quy chuẩn quy định tốc độ tối đa 40km/h. Hiện nay lại có các tuyến đường xây dựng với tốc độ 80km/h hoặc 100km/h.

Như dự án xây dựng, mở rộng đường từ nội thành Hà Nội và Quốc lộ 1 đến Thường Tín với quy mô đường chính 10 làn xe, mỗi bên 5 làn; đường bên 3 làn mỗi bên. Tại Hưng Yên và một số địa phương khác cũng có các tuyến đường trục chính đô thị được đầu tư theo hướng này.

Đây là các tuyến trục chính đô thị, đường chính đô thị tốc độ thiết kế 80 - 100km/h, quy mô hiện đại, có đường bên, kiểm soát chặt chẽ điểm kết nối với đường khác trong các đôi thị theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông đô thị QCVN 074:2023/BXD.

"Nếu tiếp tục áp dụng cứng mức tốc độ tối đa hiện hành đối với những tuyến đường có quy mô và tổ chức giao thông đặc thù như trên sẽ chưa phù hợp, có thể làm giảm hiệu quả khai thác công trình đã được đầu tư quy mô lớn", ông Điệp cho hay.

Thực tiễn phát sinh, ông Điệp cho biết, cần quy định tăng tốc độ khai thác tối đa với các loại đường có quy mô lớn, đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đồng thời cần giảm tốc độ khai thác các loại đường “cấp nội bộ” trong các đô thị, nhằm bảo đảm ATGT và khai thác hiệu quả, chống ùn tắc giao thông tại các tuyến đường bộ có quy mô lớn.

Đối với các đường này nếu tiếp tục áp dụng quy định tốc độ khai tối đa cho phép tại Thông tư số 38/2024 hiện nay là không còn phù hợp, gây lãng phí. Do đó, dự thảo thông tư mới bổ sung quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ quy mô, cấp công trình và tình hình thực tế để quyết định tốc độ khai thác tối đa.

Quy định nằm tháo gỡ khó khăn thực tiễn này, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khai thác hiệu quả dự án xây dựng đường bộ quy mô lớn, hiện đại.