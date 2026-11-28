Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể về phương thức mua nợ, xử lý tài sản, cơ cấu lại nợ và giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của DATC. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế hoạt động và quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC), trong đó đề xuất cụ thể các quy định về mua, xử lý nợ và tài sản mua để kinh doanh.

Dự thảo hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tiếp nhận; mua, xử lý nợ và tài sản mua; xử lý tồn tại tài chính đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý tài chính của DATC.

Theo dự thảo, các khoản nợ phải thu, tài sản phát sinh từ nghiệp vụ mua nợ, mua tài sản của DATC, trong đó có tài sản cấn trừ nợ, được xác định là hàng hóa và quản lý, theo dõi theo từng khoản nợ, nhóm khoản nợ, từng tài sản hoặc nhóm tài sản theo phương án xử lý. DATC được thanh toán bằng tiền, trái phiếu hoặc các công cụ thanh toán khác theo thỏa thuận với bên bán, phù hợp quy định pháp luật.

Về xử lý nợ, Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc theo phân cấp quyết định chia tách, gộp khoản nợ, nhóm khoản nợ và các hình thức xử lý đối với phương án thuộc thẩm quyền. DATC được thu nợ từ bên nợ và bên thứ ba bằng tiền, tài sản, công cụ nợ như trái phiếu, hối phiếu. Trái phiếu, hối phiếu thu nợ phải được định giá thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá, đồng thời bảo đảm đủ hồ sơ, điều kiện chuyển giao quyền sở hữu theo quy định.

Dự thảo cũng quy định DATC được quản lý, khai thác tài sản bảo đảm trên cơ sở thỏa thuận với bên bảo đảm và bên nợ. Nguồn thu từ cho thuê, khai thác tài sản được xác định là nguồn thu nợ; chi phí liên quan thực hiện theo thỏa thuận và phù hợp với phương án mua, xử lý nợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, DATC có thể cơ cấu lại nợ thông qua điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khoanh nợ, gia hạn nợ và điều chỉnh lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ của bên nợ, điều kiện thu nợ. Mức lãi suất sau điều chỉnh không được thấp hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng bình quân công bố bởi Sở Giao dịch của bốn ngân hàng thương mại lớn tại cùng thời điểm xem xét.

Ngoài ra, DATC được giảm trừ nghĩa vụ trả lãi và một phần nợ gốc từ nguồn chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá mua nợ, với điều kiện phương án mua, xử lý nợ có hiệu quả; đồng thời có thể thỏa thuận chuyển nợ thành vốn góp để tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.