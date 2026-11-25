Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt bao gồm: Hình thức và đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt; tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước… Cụ thể:

Hình thức và đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt

Theo dự thảo, hình thức ưu đãi đầu tư đặc biệt bao gồm: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt bao gồm:

1- Dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

2- Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo;

3- Dự án đầu tư trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng, dự trữ hàng hóa cho khu vực và quốc tế;

4- Dự án đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng di động từ 5G trở lên và hạ tầng số khác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược;

5- Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước

Dự án đáp ứng tiêu chí công nghệ cao theo quy định tại Quyết định này được xác định như sau:

Dự án công nghệ cao mức 1 là dự án có hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao và đáp ứng đồng thời 3 điều kiện sau:

- Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hằng năm của dự án;

- Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trên tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (bao gồm giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) hằng năm của dự án đầu tư đạt ít nhất 0,5%;

- Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đạt ít nhất 1%.

Dự án công nghệ cao mức 2 là dự án có hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao và đáp ứng đồng thời 3 điều kiện sau:

- Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 80% tổng doanh thu thuần hằng năm của dự án;

- Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trên tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (bao gồm giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) hằng năm của dự án đầu tư đạt ít nhất 1%;

- Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đạt ít nhất 2%.

Dự án đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ theo quy định tại Quyết định này được xác định như sau:

a) Chuyển giao công nghệ mức 1

Được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Thực hiện chuyển giao công nghệ cho ít nhất 01 doanh nghiệp Việt Nam trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Chuyển giao công nghệ mức 2

Được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Thực hiện chuyển giao công nghệ cho ít nhất 03 doanh nghiệp Việt Nam trở lên trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn 05 năm theo quy định tại điểm a và điểm b nêu trên được tính từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng chậm được bàn giao đất thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Dự án đáp ứng tiêu chí có doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi theo quy định tại Quyết định này được xác định như sau:

Dự án có doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi mức 1 là dự án đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau:

Có từ 30% đến 40% doanh nghiệp trong nước trong tổng số doanh nghiệp tham gia và thực hiện hợp đồng lắp ráp, cung cấp linh kiện, nguyên vật liệu, dịch vụ để sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Tối thiểu 30% giá thành sản phẩm được tạo ra bởi các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị.

Dự án có doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi mức 2 là dự án đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau:

Có trên 40% doanh nghiệp trong nước trong tổng số doanh nghiệp tham gia và thực hiện hợp đồng lắp ráp, cung cấp linh kiện, nguyên vật liệu, dịch vụ để sản xuất ra sản phẩm.

Tối thiểu 40% giá thành sản phẩm được tạo ra bởi các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị.

Dự án đáp ứng tiêu chí về giá trị sản xuất trong nước theo quy định tại Quyết định này được xác định như sau:

Dự án có giá trị sản xuất trong nước mức 1: là dự án có giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp.

Dự án có giá trị sản xuất trong nước mức 2: là dự án có giá trị gia tăng chiếm từ trên 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 6 của dự thảo nêu rõ đề xuất về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; Dự án đầu tư trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng, dự trữ hàng hóa cho khu vực và quốc tế có vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có tổng vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng di động từ 5G trở lên và hạ tầng số khác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có tổng vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: 1- Là dự án công nghệ cao mức 1; 2- Chuyển giao công nghệ mức 1; 3- Có doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi mức 1; 4- Giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp.

- Dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; dự án đầu tư trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng, dự trữ hàng hóa cho khu vực và quốc tế có vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: 1- Là dự án công nghệ cao mức 1; 2- Chuyển giao công nghệ mức 1; 3- Có doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi mức 1; 4- Có giá trị gia tăng mức 1.

3. Thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có tổng vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: 1- Là dự án công nghệ cao mức 2; 2- Chuyển giao công nghệ mức 2; 3- Có doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi mức 2; 4- Có giá trị gia tăng mức 2.

Dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; dự án đầu tư trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng, dự trữ hàng hóa cho khu vực và quốc tế có vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: 1- Là dự án công nghệ cao mức 2; 2- Chuyển giao công nghệ mức 2; 3- Có doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cấp 2; 4- Có giá trị gia tăng mức 2.

Thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế 5 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định này.

Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 12 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này.

Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định này.

Ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước

Theo dự thảo, miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 18 năm và giảm 55% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định này.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 20 năm và giảm 65% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 22 năm và giảm 75% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với đối tượng hoặc tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định này.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.