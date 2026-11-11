Đề xuất quy định mới về Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa và hội nhập quốc tế, phát huy hiệu quả của các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài trong công tác hợp tác quốc tế về VHTTDL và người Việt Nam ở nước ngoài.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Việc ban hành Thông tư cũng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, nhất quán, có hệ thống về quản lý hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Dự thảo kế thừa các nội dung còn phù hợp, khắc phục những bất cập của Thông tư số 10/2011/TT-BVHTTDL; cập nhật quy định pháp luật hiện hành và nhiệm vụ mới theo yêu cầu phát triển thực tiễn.

Thông tư áp dụng với các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Dự thảo, Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài là đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài thuộc Bộ VHTTDL; là cơ quan đại diện của Bộ VHTTDL Việt Nam ở nước ngoài. Trung tâm có tài khoản và con dấu riêng.

Trung tâm có chức năng tổ chức, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở nước ngoài; xúc tiến du lịch, hỗ trợ các hoạt động thể thao và các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hiểu biết của nhân dân quốc gia tiếp nhận với Việt Nam; thông tin tình hình kinh tế - xã hội, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc.

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Trung tâm, dự thảo quy định phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các chính sách, chiến lược, quy hoạch của ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Đồng thời, hoạt động của Trung tâm phải tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế; thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tuân thủ pháp luật, tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của nước sở tại.

Dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm bí mật nhà nước và hiệu quả hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL.