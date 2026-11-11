Đề xuất quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ Tài chính đề xuất quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Các quy định được đề xuất áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 385/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Nội dung chi, mức chi

Dự thảo nêu rõ quy định về nội dung chi, mức chi cụ thể như sau:

1. Chi thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

2. Chi điều tra, khảo sát phục vụ hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Chi lập mẫu rà soát, chi điền biểu mẫu rà soát phục vụ hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022.

3. Chi tổ chức các đoàn công tác trong nước phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC.

4. Chi tổ chức các đoàn công tác nước ngoài phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 140/2025/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

5. Chi thuê chuyên gia tư vấn

Trường hợp nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính có tính chất chuyên môn phức tạp mà đội ngũ cán bộ, công chức hiện có không thể tự thực hiện, việc thuê chuyên gia thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2026/TT-BNV ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu.

6. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Thực hiện theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành.

7. Chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện và kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

8. Các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Chi phí in ấn, văn phòng phẩm và các chi phí khác có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về giá (nếu có), các pháp luật khác có liên quan; thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Dự thảo nêu rõ, hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán tổng hợp vào dự toán ngân sách của bộ, cơ quan trung ương, địa phương, gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Quản lý, sử dụng và quyết toán

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, pháp luật về kế toán và pháp luật khác có liên quan.

Kho bạc Nhà nước thanh toán kinh phí theo quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo nêu rõ, nội dung, mức chi quy định nêu trên là nội dung, mức chi làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Căn cứ yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách các cấp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.