Đề xuất quy định mới về phí, lệ phí lĩnh vực ngoại giao tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Dự thảo Thông tư đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác của Việt Nam được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài (Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ các công việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngoại giao thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu phí, lệ phí

Dự thảo nêu rõ mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao (Phụ lục 1 và 2) ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng tại tất cả các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó, Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao, căn cứ mức phí các giấy tờ xác nhận có tính chất tương tự đang áp dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (20 USD/bản tại điểm e, g, h mục 9 Phần B Phụ lục 2 Thông tư 264/2016/TT-BTC) và mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trong nước theo Thông tư số 16/2025/TT-BTC (mức thu phí cấp thêm Phiếu lý lịch tư pháp từ bản thứ 3 trở đi trong cùng một lần yêu cầu), có tính đến chi phí thực hiện thủ tục ở nước ngoài, Bộ Tài chính bổ sung quy định thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại dự thảo Thông tư như sau:

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp (bao gồm 02 bản Phiếu lý lịch tư pháp/lần yêu cầu): Mức thu 20 USD/lần.

Cấp thêm Phiếu lý lịch tư pháp từ bản thứ 3 trở đi trong cùng một lần yêu cầu: Mức thu 05 USD/Bản.

Đồng thời, Bộ Tài chính sửa STT H thành STT I tại Phụ lục 2 dự thảo Thông tư; bổ sung dòng báo cáo tương ứng số thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp vào Phụ lục 5 kèm dự thảo Thông tư.

Cụ thể, mức thu lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao được đề xuất như sau:

Mở rộng và làm rõ các trường hợp được miễn, giảm phí, lệ phí

Đối với quy định về các trường hợp miễn hoặc giảm phí, lệ phí, tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng bổ sung khoản 3 (miễn lệ phí quốc tịch) và khoản 4 (miễn lệ phí cấp hộ chiếu) tại Điều 5 dự thảo Thông tư để đảm bảo công bằng, thống nhất về ưu đãi giữa trong nước (Điều 5 Thông tư số 281/2016/TT-BTC, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 25/2021/TT-BTC) và nước ngoài đối với cùng một đối tượng, cùng một thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, bổ sung khoản 5 vào Điều 5 nội dung miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị quyết số 250/2025/QH15 và khoản 5 Điều 22 Nghị định số 227/2026/NĐ-CP.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.