Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về đăng ký, sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thay thế Thông tư số 185/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) nhằm hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ và thống nhất cho việc đăng ký, cấp, quản lý và sử dụng mã số ĐVQHNS. Mục tiêu cốt lõi là tạo cơ sở pháp lý chuẩn hóa để định danh duy nhất và quản lý xuyên suốt toàn bộ các đối tượng có quan hệ với ngân sách nhà nước, gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ được giao; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan thu ngân sách; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Ban quản lý dự án; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, cập nhật, quản lý và sử dụng mã số ĐVQHNS, bảo đảm mọi đơn vị, nhiệm vụ, dự án đầu tư từ cấp Trung ương đến cấp xã đều được định danh bằng một mã số duy nhất, ổn định trong suốt quá trình hoạt động. Đồng thời, Thông tư thiết lập hành lang pháp lý minh bạch cho các cơ quan quản lý (Cơ quan Tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước) trong việc phối hợp vận hành hệ thống và kiểm soát tài chính công, cũng như tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu mã số ĐVQHNS trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều đề xuất mới

Bộ Tài chính cho biết, tại dự thảo, Bộ đã đề xuất một số nội dung mới so với Thông tư số 185/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như:

Mở rộng đối tượng được cấp mã số ĐVQHNS

Dự thảo đề xuất bổ sung nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, dự án ODA, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư công khác vào phạm vi được cấp mã số; bổ sung doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác được giao bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công theo khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư công. Nhờ đó, nguồn vốn ngân sách được theo dõi ngay từ giai đoạn tiền đầu tư và giai đoạn lập quy hoạch.

Xác lập nguyên tắc thẩm quyền cấp mã số cho nhiệm vụ, dự án đầu tư

Thẩm quyền cấp mã số được xác định theo cấp ngân sách của cơ quan phê duyệt quyết định đầu tư, không phụ thuộc nguồn vốn bố trí và cơ quan chủ quản của chủ đầu tư. Quy định này giải quyết dứt điểm vướng mắc kéo dài đối với dự án của Bộ, cơ quan trung ương sử dụng vốn ngân sách địa phương và dự án có dự án thành phần độc lập do địa phương thực hiện.

Luật hóa quan hệ mã số ĐVQHNS cha - con

Dự thảo Thông tư định nghĩa mã số ĐVQHNS cha, mã số ĐVQHNS con và quy định nguyên tắc kê khai mã số cha khi đăng ký mã số cho dự án thành phần, tiểu dự án; nguyên tắc kê khai tổng mức đầu tư; nguyên tắc không cộng gộp số liệu khi tổng hợp; và điều kiện mã số cha chỉ được đóng khi toàn bộ mã số con trực thuộc đã được đóng hoặc không còn hiệu lực.

Chuyển từ phần mềm nghiệp vụ sang Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS

Thuật ngữ "Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS" thay thế các khái niệm riêng lẻ trước đây. Toàn bộ các bước nộp, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với hồ sơ trực tuyến được thực hiện trên Nền tảng số; đơn vị không phải nộp hồ sơ bằng bản giấy. Nền tảng số kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử và với Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; cho phép đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử.

Xác lập giá trị pháp lý của hồ sơ và kết quả điện tử

Hồ sơ đăng ký trực tuyến có giá trị pháp lý như hồ sơ bằng bản giấy. Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử được Cơ quan Tài chính ký số, có giá trị pháp lý như bản giấy và được gắn mã QR để tra cứu, đối chiếu. Đơn vị được lựa chọn ký số hoặc không ký số; trường hợp không ký số, hồ sơ được xác thực thông qua tài khoản truy cập và giao dịch thực hiện qua tài khoản được xác định là do người sử dụng tài khoản đó thực hiện.

Cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết

Đơn vị không phải kê khai lại hoặc nộp lại các thông tin, giấy tờ đã có trên Nền tảng số và các cơ sở dữ liệu được kết nối; Cơ quan Tài chính khai thác trực tiếp các dữ liệu này. Thời hạn cấp mã số theo phương thức trực tuyến rút từ 02 ngày xuống 01 ngày làm việc, theo phương thức trực tiếp từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc; thời hạn bổ sung hồ sơ rút từ 10 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc.

Bổ sung quyền của đơn vị đề nghị đóng mã số ĐVQHNS

Đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc cơ quan chủ quản được chủ động đề nghị đóng mã số theo mẫu ban hành kèm Thông tư; Cơ quan Tài chính giải quyết trong 02 ngày làm việc và phải nêu rõ lý do nếu chưa đủ căn cứ. Đối với việc đóng mã số theo kết quả rà soát hằng năm, Cơ quan Tài chính phải thông báo trước cho đơn vị và cơ quan chủ quản; sau 15 ngày làm việc không nhận được phản hồi mới thực hiện đóng mã số, tránh đóng nhầm mã số của dự án ODA, dự án chậm tiến độ chưa bố trí vốn hoặc đơn vị mới kiện toàn sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bổ sung quy định xử lý mã số khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Thông tư bổ sung một điều riêng quy định việc xử lý mã số ĐVQHNS trong bốn trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đơn vị theo đúng Luật Kế toán; bổ sung quy định chuyển cơ quan quản lý mã số ĐVQHNS khi thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh phân cấp quản lý hoặc khi mã số được cấp không đúng cơ quan tài chính có thẩm quyền; bổ sung quy định xử lý đối với dự án đầu tư thay đổi chủ đầu tư.

Phân quyền tiếp nhận, nhập hồ sơ cho cấp xã

Sở Tài chính được phân quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và nhập hồ sơ đăng ký mã số đối với nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp xã. Thời điểm cơ quan chuyên môn cấp xã tiếp nhận hồ sơ được xác định là thời điểm tiếp nhận của Sở Tài chính; cấp xã chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu đã nhập; Sở Tài chính kiểm tra, đối chiếu và cấp mã số.

Bổ sung cơ chế xử lý sự cố và bảo đảm an toàn dữ liệu

Thông tư quy định nghĩa vụ công bố thời điểm bắt đầu và kết thúc sự cố; thời gian sự cố đã công bố không tính vào thời hạn bổ sung hồ sơ và thời hạn cấp mã số; trong thời gian sự cố, đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức dự phòng và hồ sơ đã nộp trực tuyến vẫn có hiệu lực. Đồng thời bổ sung quy định về lưu vết thao tác, thời hạn lưu trữ dữ liệu, phạm vi khai thác dữ liệu của công chức và căn cứ cung cấp, chia sẻ dữ liệu ra ngoài.

Bổ sung cơ chế dự phòng dải mã số và chuẩn hóa chỉ tiêu quản lý

Mã số ĐVQHNS được tách thành phần định danh và các chỉ tiêu quản lý. Khi sử dụng hết dải số thứ tự, ký tự X1 được sử dụng là chữ cái in hoa La-tinh từ A đến Z, giải quyết triệt để giới hạn về quy mô cấp mã số. Một phần dải mã số có N = 2 được dành riêng để thiết lập Mã tổ chức ngân sách và Mã ngân sách toàn địa bàn, tránh trùng mã khi cấp tuần tự.

Chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu

Phụ lục được xây dựng lại theo từng loại hình nhiệm vụ, dự án đầu tư và từng giai đoạn, thay cho hệ thống biểu mẫu chung trước đây; bổ sung mẫu tờ khai cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, dự án ODA, dự án PPP, dự án đầu tư công khác, mẫu Giấy chứng nhận tương ứng và mẫu đề nghị đóng mã số ĐVQHNS.

Chuẩn hóa theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp

Toàn bộ quy định gắn với cấp huyện đã được rà soát, bãi bỏ; ngân sách địa phương chỉ gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã. Các cụm từ "đồng cấp", "cùng cấp" không còn xác định được chủ thể khi Kho bạc Nhà nước tổ chức theo khu vực đã được thay bằng "Cơ quan Tài chính nơi cấp mã số ĐVQHNS" và "Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch".

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.