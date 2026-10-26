Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm thực hiện thống nhất quy định của Luật Thống kê và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tạo cơ sở pháp lý để tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê phục vụ biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

Đồng thời, chuẩn hóa và thống nhất chế độ báo cáo thống kê, khắc phục tình trạng các nội dung, biểu mẫu, kỳ báo cáo, thời hạn và phương thức báo cáo còn được quy định hoặc hướng dẫn ở nhiều hình thức khác nhau; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong cung cấp, tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp thông tin thống kê.

Bảo đảm cung cấp đầy đủ nguồn thông tin phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã; bảo đảm sự phù hợp của chế độ báo cáo thống kê với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác thu thập thông tin thống kê, tăng cường khai thác dữ liệu hành chính và các nguồn dữ liệu sẵn có, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và báo cáo điện tử.

Dự thảo Thông tư gồm 05 điều và 02 phụ lục về Danh mục, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

Nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã được đề xuất tại Điều 3 và Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

Nội dung chế độ báo cáo thống kê gồm phạm vi thống kê, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo và các biểu mẫu báo cáo kèm theo giải thích biểu mẫu cụ thể.

Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã được xây dựng trên cơ sở các hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê được thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, đáp ứng yêu cầu biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã và phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước ở địa phương và Trung ương.

Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã được xây dựng bảo đảm sự phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã. Cụ thể:

Cục Thống kê có trách nhiệm: (i) Chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tập trung, thống nhất và đồng bộ về thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên Nền tảng quản lý dữ liệu thống kê quốc gia; đồng thời xây dựng, quản lý, vận hành và nâng cấp hệ thống báo cáo thống kê điện tử phục vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên Nền tảng quản lý dữ liệu thống kê quốc gia; hướng dẫn việc gửi, tiếp nhận và xử lý báo cáo trên hệ thống; tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nguồn dữ liệu có liên quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. (ii) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên phạm vi cả nước. (iii) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã; tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê cho phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn triển khai.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: (i) Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã theo đúng biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư này; (ii) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

Các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và các cơ quan, tổ chức khác là đơn vị báo cáo được quy định cụ thể tại các biểu mẫu báo cáo quy định tại các phụ lục của Thông tư này có trách nhiệm: (i) Chấp hành đúng các quy định về báo cáo thống kê, gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư này. (ii) Kết nối, chia sẻ dữ liệu thống kê phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống báo cáo thống kê điện tử.

Thống kê tỉnh, thành phố có trách nhiệm: (i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Thông tư trên địa bàn tỉnh, thành phố. (ii) Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp thông tin theo phạm vi được giao; phối hợp với cơ quan chuyên môn, cơ quan ngành dọc tại địa bàn và UBND cấp xã để đối chiếu, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn cấp tỉnh, cấp xã. (iii) Tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê liên quan đến thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác là đơn vị báo cáo được quy định cụ thể tại các biểu mẫu báo cáo quy định tại phụ lục II của Thông tư này có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định về báo cáo thống kê, gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu báo cáo thống kê theo quy định.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.