Đề xuất quy định cụ thể thủ tục đánh giá năng lực nghiệp vụ chuyên môn về thuế

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm người tham gia đánh giá năng lực nghiệp vụ chuyên môn về thuế; tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế là đơn vị tổ chức đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 109/2026/TT-BTC; Hội đồng đánh giá do đơn vị tổ chức đánh giá thành lập cùng các bộ phận giúp việc và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc tổ chức đánh giá nhằm xác định mức độ đáp ứng kiến thức, năng lực nghiệp vụ chuyên môn về thuế của người tham gia theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Quá trình tổ chức phải bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn, bảo mật và phản ánh đúng kết quả làm bài của người tham gia.

Đơn vị tổ chức đánh giá và Hội đồng đánh giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức đánh giá, chấm điểm, phúc khảo, công nhận, công bố và trả kết quả.

Hai môn đánh giá, kết quả đạt yêu cầu được bảo lưu 36 tháng

Dự thảo quy định người tham gia đánh giá phải đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư số 109/2026/TT-BTC. Theo đó, người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành khác, người tham gia phải có tổng số đơn vị học trình, tín chỉ hoặc tiết học của các môn kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số của cả khóa học.

(Ảnh minh họa)

Hồ sơ tham gia đánh giá và hồ sơ đề nghị miễn môn thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 109/2026/TT-BTC. Chi phí tham gia đánh giá thực hiện theo Điều 6 của Thông tư này. Hội đồng đánh giá xây dựng dự toán chi phí tổ chức theo nguyên tắc lấy thu bù chi và quy định pháp luật có liên quan.

Nội dung đánh giá gồm môn pháp luật về thuế và môn kế toán. Bài đánh giá được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính, theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm bằng tiếng Việt. Thời gian làm bài mỗi môn từ 60 phút đến 180 phút, theo quyết định của Hội đồng đánh giá và thông báo của kỳ đánh giá.

Môn đánh giá đạt yêu cầu khi đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. Các môn đạt yêu cầu được bảo lưu trong 36 tháng, tính từ tháng công bố kết quả đánh giá hoặc kết quả phúc khảo. Việc miễn môn, công khai và trả kết quả thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 109/2026/TT-BTC.

Thông báo kỳ đánh giá trước ít nhất 45 ngày

Theo dự thảo, Hội đồng đánh giá phải đăng tải thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức đánh giá trước ngày đánh giá ít nhất 45 ngày. Thông báo gồm đối tượng, tiêu chuẩn tham gia; nội dung, hình thức, thời gian đánh giá từng môn; phương thức và thời hạn tiếp nhận hồ sơ; chi phí; địa điểm; phương thức liên hệ; quy định về miễn môn, phúc khảo và các yêu cầu cần thiết khác.

Ban kiểm tra hồ sơ căn cứ quy định tại Thông tư số 109/2026/TT-BTC để kiểm tra hồ sơ, điều kiện tham gia và điều kiện miễn môn. Trường hợp cần làm rõ thông tin, Ban kiểm tra hồ sơ thông báo cho người đăng ký theo phương thức đã công bố.

Hội đồng đánh giá phê duyệt danh sách người đủ điều kiện tham gia, người được miễn môn và người không đủ điều kiện kèm lý do. Danh sách người tham gia, gồm họ tên, ngày sinh, thông tin hộ chiếu đối với người nước ngoài hoặc thông tin căn cước/căn cước công dân, số báo danh, môn tham dự, địa điểm và thông tin liên quan, phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức đánh giá trước ngày đánh giá ít nhất 15 ngày, bảo đảm tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với đánh giá trên giấy, việc bố trí người trong phòng phải phù hợp với diện tích, cơ sở vật chất và yêu cầu giám sát; vị trí ngồi bảo đảm người tham gia làm bài độc lập, không thuận lợi cho việc trao đổi bài. Mỗi phòng phải có danh sách người tham gia, đồng hồ hoặc phương tiện xác định thời gian, nội quy, sơ đồ chỗ ngồi khi cần thiết và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn.

Đơn vị tổ chức đánh giá trả kết quả cho người tham gia thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 109/2026/TT-BTC. Kết quả phải thể hiện tối thiểu thông tin nhận diện, môn tham gia hoặc được miễn, điểm hoặc kết quả, thời điểm công bố và thời hạn bảo lưu đối với môn đạt yêu cầu.

Đồng thời, đơn vị tổ chức đánh giá gửi kết quả cho Cục Thuế để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế và báo cáo việc tổ chức, kết quả đánh giá khi Cục Thuế yêu cầu. Phương thức và định dạng dữ liệu gửi Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan này.

Đề xuất VTCA tổ chức ít nhất một kỳ thi cấp Chứng chỉ mỗi năm

Trước đó, theo dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quy chế thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế để áp dụng thống nhất cho các kỳ thi. Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) dự kiến là đơn vị tổ chức ít nhất một kỳ thi mỗi năm, trong khi Cục Thuế căn cứ kết quả thi để cấp chứng chỉ cho người đạt yêu cầu.

Theo dự thảo, Hội đồng thi có trách nhiệm công khai thông tin về điều kiện, thời gian, địa điểm thi và các nội dung liên quan trên trang thông tin điện tử của VTCA và Cục Thuế trước ngày thi ít nhất 45 ngày. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi phải được công bố trước kỳ thi ít nhất 15 ngày.

Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức thi, chấm thi, giải quyết phúc khảo và báo cáo Cục Thuế phê duyệt kết quả. Kết quả thi, kết quả phúc khảo được công bố trên trang thông tin điện tử của Hội và gửi cho thí sinh qua thư điện tử trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi hoặc hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Đồng thời, Hội đồng thi phải bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.