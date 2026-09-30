Đề xuất quy định CẤP ĐỔI BẰNG 'TỔ QUỐC GHI CÔNG'; CẤP LẠI BẰNG 'TỔ QUỐC GHI CÔNG'

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Nội vụ đề xuất quy định về cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”; điều kiện, hồ sơ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”

Cụ thể, tại Điều 19 dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất quy định cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” như sau:

1. Điều kiện cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”:

a) Người hy sinh đã được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binhchưa được đổi thành Bằng “Tổ quốc ghi công” do Thủ tướng Chính phủ cấp.

b) Thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước.

2. Căn cứ để cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” như sau:

a) Bản gốc Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh.

b) Một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi: Quyết định hưởng trợ cấp; sổ nhận trợ cấp ưu đãi; danh sách chi trả trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần khi báo tử có ký nhận của người hưởng trợ cấp; giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận được lập từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước.

3. Bằng “Tổ quốc ghi công” cấp đổi theo mẫu hiện hành, do lãnh đạo Chínhphủ đương nhiệm ký.

Hồ sơ cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”

Tại Điều 20, dự thảo đề xuất quy định về Hồ sơ cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” như sau:

1. Đơn đề nghị cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”.

2. Giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấpđổi Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Điều kiện, hồ sơ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

Tại Điều 21, dự thảo quy định điều kiện, hồ sơ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” như sau:

1. Điều kiện cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”:

a) Bằng “Tổ quốc ghi công” bị mất, bị thiếu thông tin do mờ chữ hoặc bị hư hại;

b) Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

2. Bằng “Tổ quốc ghi công” cấp đổi theo mẫu hiện hành, do lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm ký.

3. Hồ sơ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

a) Đơn đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.

b) Giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.