Đề xuất quy định an toàn riêng cho rơ-moóc nhà ở lưu động

Chỉ trong chưa đầy hai tuần, tại khu vực cầu Rào Trổ (xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh), ba người đàn ông đã không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, cứu những người gặp nạn. Không phải những người làm công tác cứu hộ chuyên nghiệp, họ hành động đơn giản vì không thể đứng nhìn đồng loại giữa cơn nguy hiểm. Những cuộc cứu người trong khoảnh khắc sinh tử đã viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tình người nơi vùng quê bình dị.