Đề xuất quy định an toàn riêng cho rơ-moóc nhà ở lưu động
Những chiếc rơ-moóc được thiết kế như một ngôi nhà di động, với đầy đủ không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt đang đặt ra những yêu cầu riêng về an toàn kỹ thuật. Trước thực tế này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang đề xuất bổ sung quy định đối với loại phương tiện này, đặc biệt về hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và sử dụng khí gas, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố khi vận hành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-quy-dinh-an-toan-rieng-cho-ro-mooc-nha-o-luu-dong-246261107164858326.htm