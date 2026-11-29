Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Theo dự thảo tờ trình Nghị định, về phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Quy chế quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng; việc xây dựng, công bố cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng; việc quản lý, sử dụng ngân hàng tên và tổ chức thực hiện việc đặt tên, đổi tên.

Đối tượng áp dụng gồm có: cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc tham mưu việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng; chủ đầu tư, chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình công cộng; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung sửa đổi, hoàn thiện Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, hệ thống khái niệm và nguyên tắc chung: Dự thảo cập nhật phạm vi áp dụng đối với đường đô thị theo pháp luật về đường bộ; xác định rõ hơn phạm vi công trình công cộng; bổ sung, hoàn thiện các khái niệm về đường phố, công trình công cộng, cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng và ngân hàng tên.

Đồng thời, dự thảo hệ thống hóa các nguyên tắc về bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa; tính khoa học, ổn định, dễ nhận biết; sự tương xứng giữa tên với đối tượng được đặt tên; hạn chế đổi tên, hạn chế trùng tên; bảo đảm thống nhất giữa quyết định đặt tên với biển tên, hồ sơ, cơ sở dữ liệu và bản đồ số.

Thứ hai, về các nhóm tên và tiêu chí lựa chọn tên: Dự thảo hoàn thiện theo hướng phân định rõ các nhóm tên được sử dụng cho đường phố theo quy định của Luật Đường bộ và các nhóm tên sử dụng cho công trình công cộng; hoàn thiện tiêu chí lựa chọn tên theo hướng bảo đảm tương xứng với vị trí, chức năng, cấp, quy mô và ý nghĩa của đối tượng được đặt tên.

Đối với tên danh nhân, dự thảo bổ sung quy định xem xét sử dụng tên sau 20 năm kể từ khi qua đời; trường hợp đặc biệt được xem xét trước thời hạn 20 năm nhưng ít nhất phải đủ 10 năm sau khi qua đời, đối với người đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc hoàn thiện các nhóm tên nhằm bảo đảm sự thống nhất với pháp luật về đường bộ, phân định rõ tên được sử dụng cho đường phố và công trình công cộng.

Đối với tên danh nhân, việc bổ sung tiêu chí về mức độ đóng góp, tính cân đối và thời gian sau khi từ trần nhằm bảo đảm việc lựa chọn khách quan, thận trọng, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa và tạo cơ sở áp dụng thống nhất trong thực tiễn.

Thứ ba, về đặt tên đường phố, công trình công cộng:Dự thảo quy định đường phố, công trình công cộng được xem xét đặt tên khi đã được xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật; vị trí, chức năng, cấp, quy mô được xác định trên cơ sở hồ sơ quản lý và pháp luật có liên quan.

Mỗi đường phố được đặt một tên thống nhất trên toàn tuyến; trường hợp cần chia thành các đoạn để đặt tên phải căn cứ đặc điểm lịch sử, không gian đô thị, chức năng giao thông hoặc đặc điểm quản lý. Điểm phân đoạn phải là nút giao hoặc ranh giới tự nhiên; mỗi đoạn phải xác định điểm đầu, điểm cuối.

Quy định hiện hành cho phép phân đoạn đường phố quá dài nhưng chưa xác định cụ thể căn cứ và điểm phân đoạn. Việc hoàn thiện quy định nhằm hạn chế tình trạng phân mảnh tên tuyến, bảo đảm tính ổn định, dễ nhận biết và tạo thuận lợi cho quản lý giao thông, địa chỉ, cơ sở dữ liệu và bản đồ số.

Thứ tư, về đổi tên:Dự thảo kế thừa nguyên tắc giữ ổn định tên đường phố, công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, gắn bó với lịch sử, văn hóa và tình cảm của Nhân dân; quy định các trường hợp tên không phù hợp phải đổi nhưng cần xem xét thận trọng.

Bổ sung trường hợp phải xem xét đổi tên khi tên trùng lặp gây nhầm lẫn nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, giao dịch dân sự, cứu nạn, cứu hộ trong cùng đơn vị hành chính cấp xã.

Việc bổ sung yếu tố định danh nhằm phân biệt đường phố, công trình công cộng trùng tên do điều chỉnh địa giới hành chính không được coi là đổi tên.

Việc hoàn thiện quy định nhằm tạo căn cứ xử lý tên trùng theo mức độ ảnh hưởng thực tế, đồng thời duy trì tính ổn định của tên gọi, hạn chế xáo trộn và tác động đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ năm, về Hội đồng tư vấn: Dự thảo tiếp tục duy trì Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên cấp tỉnh, đồng thời quy định rõ thành phần, nhiệm vụ, cơ quan thường trực và tính chất của ý kiến tư vấn; quy định thành phần Hội đồng phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện nay, chế độ làm việc kiêm nhiệm, cơ chế kết luận theo đa số và việc mời chuyên gia tham gia tư vấn theo nội dung hồ sơ.

Thứ sáu, về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên.Dự thảo hoàn thiện quy trình từ rà soát nhu cầu, xây dựng phương án, lấy ý kiến Nhân dân và Hội đồng tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, quyết định theo thẩm quyền đến công bố, gắn biển và cập nhật dữ liệu.

Đồng thời, dự thảo quy định rõ chủ thể, hồ sơ, thời hạn và trách nhiệm tại từng khâu; loại bỏ các bước gắn với cấp huyện, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Về thẩm quyền quyết định: Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đặt tên, đổi tên đường phố trên địa bàn; công trình công cộng là tài sản công hoặc được đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách nhà nước, không phụ thuộc tỷ lệ ngân sách nhà nước tham gia.

Đối với công trình thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc do tổ chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí để xây dựng, phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng, việc đặt tên, đổi tên thực hiện theo Điều 9 dự thảo Quy chế.

Thứ bảy, về trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện:Dự thảo quy định trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đồng thời xác định trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện việc đặt tên, đổi tên, quản lý biển tên và thông tin, dữ liệu, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Nội dung bổ sung mới trong dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

So với Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, dự thảo bổ sung một số nội dung nhằm xử lý các vấn đề chưa được quy định hoặc chưa được quy định đầy đủ, cụ thể:

Thứ nhất, bổ sung cơ chế đặt tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc do tổ chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí để xây dựng, phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng.

Tổ chức, cá nhân quyết định việc đặt tên, đổi tên và phải đáp ứng các nguyên tắc tại Điều 4 dự thảo Quy chế; được khuyến khích sử dụng tên trong Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng.

Khi tên công trình có dấu hiệu trái nguyên tắc, cơ quan chuyên môn về văn hóa tổ chức tham vấn Hội đồng tư vấn, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; tổ chức, cá nhân thực hiện đổi tên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu.

Thứ hai, bổ sung cơ sở dữ liệu tên dùng chung và hoàn thiện cơ chế xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng tên tại địa phương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, quản lý, cập nhật và công bố Cơ sở dữ liệu tên đường phố, công trình công cộng trước ngày 31 tháng 12 năm 2028.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, phê duyệt ngân hàng tên; cơ quan chuyên môn về văn hóa làm đầu mối nghiên cứu, xác minh, quản lý, cập nhật, số hóa và công khai.

Địa phương khai thác cơ sở dữ liệu để tham khảo, không bắt buộc sao chép hoặc đồng bộ toàn bộ dữ liệu; cung cấp thông tin về tình trạng sử dụng tên và phối hợp xác minh, điều chỉnh thông tin sai lệch.

Tên chưa có trong ngân hàng tên được xem xét sử dụng nếu đáp ứng Quy chế; việc bổ sung được thực hiện đồng thời với xem xét phương án đặt tên.

Thứ ba, bổ sung yêu cầu về biển tên và cập nhật dữ liệu: Dự thảo quy định yêu cầu về nội dung, khả năng nhận biết, độ bền, an toàn, mỹ quan và vị trí lắp đặt biển tên; biển tên phải tích hợp mã QR hoặc phương thức điện tử khác để cung cấp thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi và thông tin liên quan.

Thứ tư, bổ sung trường hợp đường phố, công trình công cộng đã được đặt tên mà xét thấy tên bị trùng lặp gây nhầm lẫn nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, giao dịch dân sự, công tác cứu nạn, cứu hộ trên cùng một địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thì phải xem xét đổi tên.

Nội dung phân cấp, phân định thẩm quyền

Dự thảo cụ thể hóa thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tăng tính chủ động của địa phương và phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan trung ương, cấp tỉnh, cấp xã và các chủ thể liên quan, cụ thể:

Thứ nhất, tăng tính chủ động và trách nhiệm của địa phương trong việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng thông qua việc bỏ quy định phải lấy ý kiến Bộ Văn hóa – Thông tin (cũ) đối với việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng tại đô thị loại đặc biệt.

Thứ hai, phân định rõ thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp: Dự thảo quy định Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, xác định đường phố, công trình công cộng cần đặt tên, đổi tên trên địa bàn; xây dựng phương án đặt tên, đổi tên và gửi cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh sau khi thực hiện việc lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình theo quy định.

Đối với đường phố đi qua địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên và các trường hợp cần đổi tên theo quy định tại Quy chế này, cơ quan chuyên môn về văn hóa rà soát, đề xuất phương án đặt tên, đổi tên; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, lấy ý kiến về phương án đặt tên, đổi tên; nghiên cứu, xác minh nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến.

Toàn văn dự thảo Nghị định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Phụ lục: Mẫu văn bản dùng trong hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Mẫu Tờ trình đặt tên đường phố, công trình công cộng

Mẫu Tờ trình đổi tên đường phố, công trình công cộng

Mẫu Phương án đặt tên đường phố, công trình công cộng

Mẫu Phương án đổi tên đường phố, công trình công cộng