Đề xuất Quỹ BHYT chi trả tối đa 200.000 đồng khám sức khỏe đầu năm học cho trẻ dưới 6 tuổi

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo dự thảo, chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em dưới 6 tuổi theo năm học gồm tiền công khám, chi phí thực hiện kiểm tra theo các chỉ số chuyên môn và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe. Các khoản chi này được tự cân đối trong số kinh phí dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích lại từ số thu BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Trường hợp nguồn kinh phí trên không đủ, chi phí sẽ được thanh toán từ số kinh phí của Quỹ BHYT phân bổ cho khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất mức thanh toán tối đa cho một lần kiểm tra sức khỏe đối với trẻ em dưới 6 tuổi không vượt quá 200.000 đồng/người/lần/năm.

Theo danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế kèm dự thảo, trẻ dưới 6 tuổi được kiểm tra, đánh giá tăng trưởng thông qua các chỉ số chiều cao, cân nặng, BMI, vòng đầu; đánh giá dinh dưỡng; phát triển tinh thần - vận động và tình trạng tiêm chủng.

Trẻ cũng được khám mắt; tai - mũi - họng; miệng, răng. Số lần tối đa đối với từng nội dung là một lần.

Đối với các dịch vụ đánh giá tăng trưởng, dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động và tiêm chủng, mức thanh toán theo giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 52.600 đồng. Mức tối đa tương tự được đề xuất đối với từng dịch vụ khám mắt, khám tai - mũi - họng và khám miệng, răng.