Đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ cho một số trường hợp

Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định việc Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số nhóm người tham gia BHYT, mức tối đa 350.000 đồng/người/lần/năm đối với người trên 18 tuổi.

Khám sức khỏe tại cơ sở y tế hoặc lưu động

Theo dự thảo, các nhóm được đề xuất Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và một số nhóm tham gia BHYT khác.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại Bệnh viện Đống Đa. Ảnh: NGỌC DUNG

Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông cũng thuộc diện được khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Quỹ BHYT dự kiến thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm cho mỗi người. Việc khám được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức khám lưu động tại cơ quan, đơn vị, nơi cư trú theo quy định.

Trạm y tế cấp xã và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản dưới 50 điểm được tiếp nhận khám đối với tất cả các đối tượng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc cấp cơ bản trên 50 điểm và cấp chuyên sâu tiếp nhận khám đối với người có đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở.

Với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi và người sinh sống tại cơ sở bảo trợ xã hội không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thể tổ chức khám lưu động tại nơi cư trú, tùy phân công của chính quyền địa phương và khả năng thực tế.

Dự thảo cũng quy định đối với các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, bác sĩ căn cứ yêu cầu chuyên môn và tình trạng sức khỏe để quyết định sử dụng lại thông tin, kết quả khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh trước đó hoặc chỉ định mới, chỉ định bổ sung.

Kết quả khám và xét nghiệm dự kiến được đồng bộ vào sổ sức khỏe điện tử, liên thông với dữ liệu các lần khám, chữa bệnh trước và sau đó.

Đề xuất mức chi trả tối đa 350.000 đồng/người/năm

Đối với người trên 18 tuổi, tổng chi phí khám sức khỏe định kỳ được đề xuất thanh toán tối đa 350.000 đồng/người/lần/năm, gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật và cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe theo lộ trình cân đối Quỹ BHYT.

Danh mục dự kiến gồm: công thức máu, đường máu, creatinin, triglyceride, cholesterol toàn phần, HDL-cholesterol, men gan ASAT, ALAT, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm ổ bụng và chụp X-quang ngực thẳng. Một số dịch vụ được thực hiện tùy hướng dẫn chuyên môn và tình trạng sức khỏe của người được khám.

Mức chi trả khám sức khỏe định kỳ được đề xuất theo từng nhóm đối tượng. Ảnh: NGỌC DUNG.

Đối với người 6-18 tuổi, mức thanh toán khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học tối đa 250.000 đồng/người/năm; trẻ dưới 6 tuổi tối đa 200.000 đồng/người/lần/năm.

Bộ Y tế lưu ý, đây là mức giới hạn chi trả dự kiến của Quỹ BHYT, không phải khoản tiền người dân được nhận. Việc thanh toán thực tế căn cứ vào các dịch vụ thuộc danh mục được BHYT chi trả và chi phí phát sinh. Các dịch vụ người dân yêu cầu thêm ngoài phạm vi quy định sẽ tự chi trả.

Trường hợp qua khám sức khỏe định kỳ phát hiện bệnh và người có thẻ BHYT được chỉ định điều trị ngay, chi phí điều trị tiếp tục được Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT của người đó.