Đề xuất Quốc hội điều chỉnh 40,06 km2 từ Phú Thọ về Hà Nội

Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

“Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước”, ông Hải nói.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quochoi.

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm) và 1.057 người của tỉnh Phú Thọ sẽ được chuyển về thành phố Hà Nội.

Nếu được thông qua, thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên gần 3.400 km², dân số hơn 8,8 triệu người. Tỉnh Phú Thọ còn hơn 9.300 km² diện tích tự nhiên, dân số hơn 4 triệu người.

Việc điều chỉnh không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của hai địa phương. Trụ sở, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp được giữ nguyên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết hồ sơ, trình tự và thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Kết quả lấy ý kiến nhân dân cho thấy tỷ lệ đồng thuận cao, đạt 94,97% tại Hà Nội và 97,1% tại Phú Thọ.

Đề án cũng đã được HĐND các cấp có liên quan thông qua trước khi Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra Tờ trình và Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Thành phần hồ sơ đề án đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Quochoi.

Căn cứ hồ sơ Đề án do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”. Đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính sau này.