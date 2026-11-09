Đề xuất Quốc hội bổ sung ngày 27/7 hằng năm người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Toàn cảnh phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi

Ngày 9/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đề cập đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) đề nghị nghiên cứu bỏ điều kiện không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi xác định đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là một trong những vấn đề được nhiều cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri.

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng các điều kiện, trong đó có yêu cầu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Tuy nhiên, theo bà Nhi, quy định này chưa thực sự hợp lý xét về bản chất và mục tiêu của chính sách, nhất là đối với những người có mức lương hưu thấp.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Bởi trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách an sinh do Nhà nước bảo đảm, nhằm hỗ trợ người cao tuổi có mức sống tối thiểu khi về già. Trong khi đó, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là những quyền lợi hình thành từ quá trình tham gia, đóng góp bảo hiểm xã hội hoặc từ các căn cứ pháp lý khác. Đây là hai chính sách có cơ sở hình thành và mục tiêu hỗ trợ khác nhau. Vì vậy, việc người cao tuổi đã có lương hưu không đồng nghĩa với việc họ không còn cần đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

“Việc một người có lương hưu không đồng nghĩa với việc họ đã có cuộc sống ổn định, càng không có nghĩa là mọi nhu cầu thiết yếu khi tuổi cao, sức yếu đều được bảo đảm”, bà Nhi nói và đề nghị nghiên cứu sửa đổi Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng người cao tuổi khi đáp ứng điều kiện về độ tuổi thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, không phân biệt có hay không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Bên cạnh đó, bà Nhi cho hay, theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng chính sách nếu đáp ứng các điều kiện; riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể được hưởng từ đủ 70 tuổi. Tuy nhiên, dù tuổi thọ bình quân ngày càng tăng nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt.

Từ tuổi 70, nhiều người đã suy giảm đáng kể sức khỏe, khả năng lao động và tạo thu nhập. Không ít trường hợp không có lương hưu, không có tích lũy, phải sống dựa vào con cháu hoặc tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, riêng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng từ đủ 65 tuổi.

Ông Phạm Văn Hoà phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) qua tiếp xúc cử tri, nhiều người cao tuổi mong được hưởng chính sách từ 70 tuổi thay vì phải chờ đến 75 tuổi. “Khi đã bước sang tuổi 70, nhiều người không biết mình còn sống được bao lâu nên mong được hưởng chính sách sớm hơn. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, đề nghị nghiên cứu giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 để người cao tuổi có cơ hội thụ hưởng chính sách khi còn sống”, ông Hoà bày tỏ.

Nhiều cử tri có nguyện vọng bổ sung ngày 27/7 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Nghệ An), đề xuất Quốc hội bổ sung vào luật thêm một ngày nghỉ, quy định ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo ông Hội, nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Tại hội nghị chuyên đề ngày 3-4/10 vừa qua của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, nhiều ý kiến cũng đề nghị người lao động được nghỉ vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ông Nguyễn Sỹ Hội phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Ông Hội nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Đảng là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công phải được thực hiện hằng ngày, thường xuyên, liên tục theo đạo lý truyền thống của dân tộc. Vừa qua, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt thời gian qua, nhưng khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ. Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM đã tạo ra hiệu ứng thiêng liêng và xúc động sâu sắc trong lòng người dân. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, những người lao động tự do bán vé số, nhặt ve chai cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ.

“Khi một chủ trương đúng, hợp lòng dân sẽ tạo ra động lực, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và của cả hệ thống chính trị. Nếu Quốc hội đưa quy định ngày này vào luật cho người lao động được nghỉ, mỗi cá nhân sẽ có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè và địa phương”, Hội bày tỏ mong muốn.