Đề xuất phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2027

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: V.A

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027-2028; cân đối cung-cầu điện theo từng tháng, từng miền, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó với nguy cơ bất lợi trong mùa khô năm 2027. Hội nghị cũng rà soát tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và đề xuất giải pháp khắc phục nguy cơ thiếu hụt điện…

Tại Quảng Trị, để bảo đảm cung ứng điện năm 2027, Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, gửi báo cáo và kiến nghị Bộ Công thương cập nhật vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, điều chỉnh phương án đấu nối của một số dự án nguồn điện, bổ sung các dự án lưới điện truyền tải cho tỉnh Quảng Trị và khu vực, nhằm tăng cường năng lực truyền tải, đáp ứng giải tỏa công suất các dự án nguồn điện trong quy hoạch và nguồn điện đề xuất tăng thêm cho giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: V.A

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng cao, do vậy, yêu cầu ngành điện chủ động chuẩn bị nhiên liệu, tích nước các hồ thủy điện, nâng cao độ sẵn sàng của các tổ máy, đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện. Các giải pháp cần được triển khai đồng bộ, từ những tháng cuối năm 2026, nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong năm 2027, nhất là cao điểm nắng nóng. Trong đó, khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.