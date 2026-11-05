Đề xuất phương án điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình đi qua xã Yên Xuân (thành phố Hà Nội) và địa bàn xã Thịnh Minh, phường Kỳ Sơn, phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Dự án gồm 3 hợp phần: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ); xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT. Thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ năm 2014 - 2028.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 20/3/2025. Trong quá trình triển khai, trước biến động của thị trường và điều kiện thực tế, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group tiếp tục đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình được đề xuất điều chỉnh với tổng chiều dài khoảng 21,71 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 4,61 km, đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài 17,1 km. Trước mắt triển khai thực hiện theo tiêu chuẩn cao tốc với 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h; dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành năm 2030. Giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện quy mô 6 làn xe theo quy hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; rà soát kỹ lưỡng, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý, rõ ràng về phương án đầu tư và tính toán đầy đủ các yếu tố liên quan.

Trong đó, cần làm rõ từng nội dung đề xuất điều chỉnh, nhất là việc giảm chiều dài tuyến, điều chỉnh quy mô đầu tư làn xe theo phương án phân kỳ đầu tư; đánh giá tác động của việc thay đổi quy mô, phân kỳ đầu tư đến tổng mức đầu tư, phương án tài chính và hiệu quả khai thác dự án. Đồng thời, phải rà soát, xác định đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn và sự cần thiết của việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, bảo đảm các đề xuất phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án và tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh phải được nghiên cứu thận trọng, có luận cứ và số liệu thuyết phục, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; sử dụng tiết kiệm nguồn lực, không để phát sinh lãng phí. Trên cơ sở hoàn thiện hồ sơ, Sở Xây dựng xin ý kiến thành phố Hà Nội, tổng hợp, giải trình các nội dung liên quan và trình Hội đồng thẩm định xem xét theo quy định.