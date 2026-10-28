Đề xuất phụ huynh không được gây cản trở việc tổ chức bán trú

Một trường mầm non ở Hà Nội chuẩn bị bữa ăn bán trú cho trẻ. Ảnh: Viết Huy.

Nội dung thuộc dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đến ngày 7/11.

Theo bộ, dự thảo hướng tới thiết lập quy trình tổ chức bữa ăn rõ ràng, minh bạch; phân định rõ trách nhiệm chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình.

Trong đó, dự thảo đề cao sự tham gia giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Cha mẹ hoặc người giám hộ tham gia giám sát việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin bằng hình thức phù hợp và phản ánh, kiến nghị kịp thời với cơ sở giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền.

"Việc giám sát và phản ánh, kiến nghị phải bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh theo quy định, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và hoạt động giáo dục", dự thảo nêu.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần cung cấp kịp thời cho cơ sở giáo dục thông tin cần thiết liên quan đến tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm, chế độ ăn đặc thù và các thông tin khác có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm an toàn bữa ăn của học sinh.

Về quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú, dự thảo dự kiến trước mỗi năm học, các trường xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh, phân biệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ với học sinh có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Đối với thực đơn, dự thảo yêu cầu xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cũng được đặt trong khuôn khổ các quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật liên quan và việc phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Các tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Theo Bộ GD&ĐT, quy trình rõ ràng giúp nhà trường có căn cứ tổ chức và quản lý bữa ăn thống nhất hơn. Cha mẹ học sinh có thêm thông tin để giám sát chất lượng, thực đơn và chi phí; cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong kiểm tra, xác định trách nhiệm khi phát sinh vi phạm.

Ngoài ra, dự thảo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng theo quy định, quy định trách nhiệm tương ứng với từng hình thức tổ chức.

Với trường tự tổ chức nấu ăn, trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ bữa ăn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình.

Với hình thức thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định thông qua thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Với suất ăn được chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến; nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.